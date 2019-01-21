原田悠里 自彈自唱飆3聲道
原田悠里（右起）昨邀請台灣好友藝人白冰冰、吳欣達上台。（盧禕祺攝）
日本知名演歌歌手原田悠里20日在台北松菸誠品表演廳開唱2場，前半場由日本新生代歌手開場，原田則在下半場帶來12首歌曲、換4套衣服，包含〈古都旅情〉、〈津輕之花〉和〈我愛你〉等曲，大展渾厚歌喉和聲樂式高音唱腔，期間不時大秀中文、台語，更特別練習自彈自唱〈愛的讚歌〉，「這是一個新的挑戰，謝謝大家熱烈的掌聲！」藝人白冰冰抽空力挺，也讓她不斷道謝。
原田悠里昨唱完第二曲就有人衝上台送紅包，她看似有點疑惑，但還是開心說：「謝謝，這個？」陸續有人從台下遞紅包，她才終於忍不住問：「這是什麼呢？」主持人趕緊和她解釋，更有粉絲送上大束捧花，她收下後貼心說：「那就放在這裡（舞台）裝飾好嗎？」
改歌詞獻台粉
64歲原田依然活力十足，昨不忘用中文打招呼：「大家好，我是原田悠里，我愛台灣！很高興來到台灣開演唱會。」還教樂團成員一起大喊：「今天，加油！」並用台語說：「多謝多謝！」她也邀請台灣歌手吳欣達擔任客串嘉賓，現場有不少從中南部來的吳欣達粉絲，他選唱北島三郎經典歌曲〈風雪中流浪之旅〉和〈函館之女〉。
2場演唱會幾乎滿場，旺旺集團董事長蔡衍明送花籃祝福圓滿成功，白冰冰則直接上台表達對她的喜愛，回憶去年原田上《冰冰Show》時，特地提前2小時至攝影棚梳妝，還觀賞前一場錄影，讓白冰冰驚嘆對方的敬業。原田最後以北島三郎長年在日本《紅白歌合戰》演唱的〈祭〉作結，她用心把最後一句改成：「這就是台灣的慶典啊！」在熱鬧氣氛中結束演唱會。
(中國時報)
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