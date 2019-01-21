董事長樂團率〈眾神〉攻日
董事長樂團20日宣布與日本樂團「妖之鬼狐」合作，把經典歌曲〈眾神護台灣〉重新編曲為金屬版，以台日雙語合唱，邀來閃靈吉他手小黑混音後製，將於日本發單曲，同步收錄在妖之鬼狐的首張EP。董事長主唱吉董表示，「從沒想過在日本發行單曲，特別是〈眾神護台灣〉帶有濃濃台灣味，別具意義。」
他們分享促成這次合作的媒人是台客電力公司，台客電力公司表示，當初引薦雙方經紀公司PINPOINT與獨一無二娛樂合作，一拍即合，因董事長樂團的搖滾樂充滿台灣傳統文化特色，而妖之鬼狐則是帶有日本和風的J-POP搖滾樂，加上眾神與妖鬼元素，台日文化透過音樂交流，顯得很有趣又和諧。
昨記者會上，董事長樂團與妖之鬼狐互贈台灣小米酒、日本清酒及彼此專輯，代表雙方友好交流，台客電力公司也送上錦旗，象徵旗開得勝。此外董事長5月將赴日本參加動漫音樂祭等活動。
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(中國時報)
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