TOKIO INKARAMI護髮兼顧造型

2019年01月21日 04:11 中國時報 潘鈺楨 專訪

居家保養系列讓頭髮兼具輕盈及滋潤的極致質感。

系統修護系列由本質解決煩惱的髮質修護，而非處理表面的觸感修護。

日前在台舉行的「ASIA FASHION AWARD 2018」時尚活動，吸引日本頂級修護髮品「TOKIO INKARAMI 京喚羽」一起共襄盛舉。這不是社長冬廣應尚先生第一次參加了，他說：「2017年也有來，每次來都會被規模嚇到、非常驚豔。公司在做美容與時裝，跟這次的時尚活動概念一致，呼應主題『One asia（一個亞洲）』，希望把日本的商品從亞洲開始傳遞到全世界。」

冬廣應尚認為TOKIO INKARAMI最大特色是專業的「INKARAMI」技術，「基本上這不是一般零售消費品，是在歐洲跟日本都被譽為『世界第一名』的護髮品牌。產品並沒有很便宜，受到頂級美容師有名沙龍、美容院所愛用的產品。」

TOKIO INKARAMI兩年前引進台灣，是繼韓國、香港、新加坡後第4個地區。冬廣應尚表示，本產品常被認為是從歐洲紅回亞洲，因為「巴黎的媒體相當熱烈報導這項產品，但其實早在日本就很紅了。產品在亞洲跟歐洲擴散的方式不太一樣；在日本主要是由一流美容院、設計師推薦，但在歐洲則為《ELLE》等知名雜誌的介紹而打出知名度。」

將產品更普及

冬廣應尚解釋，產品之所以大受歡迎，最大特色是「產品力」及「品牌形象建立」非常強。亞洲地區的知名設計師反映，過去以保溼為中心護髮產品會讓頭髮變得很笨重，讓設計師做出來的造型無法自然飄逸，「這項產品是以補強頭髮為中心，使秀髮健康、使髮型輕盈，易於完成造型。」美髮設計師及顧客們則對持久護髮力相當青睞。

即使TOKIO INKARAMI已經有不小市場，冬廣應尚仍希望產品能普及到更多地區，「目前已在12個國家使用，希望可以擴散到20、30個地方。」此外，該公司的資格認定制度「TOKIO STAR」，目前只在日本進行，希望未來也能到對國外的美髮設計師進行資格認定，藉此，讓美髮設計師們可以因著TOKIO INKARAMI交流，以日本及亞洲為中心點，向全世界傳遞美髮的Know-how祕訣。將來，希望不僅能成為一流的產業，還能形成一股文化潮流。

(中國時報)