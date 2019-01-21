朴敏英說漏嘴情人節台灣見

2019年01月21日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

韓星朴敏英去年以《金秘書為何那樣》再度翻紅，海外粉絲見面會第一站選在台灣，20日於新北市政府和台粉相見，開場就發揮超強撒嬌功力表演中文歌〈學貓叫〉，不過中間露出緊張表情，她後來解釋，前晚因一直在腦中彩排而沒睡好，又夢到唱歌忘詞，沒想到昨提詞機真的出問題，才讓她在演唱時相當不安，她搞笑安慰：「就當作消災，希望接下來就順順利利！」

喜愛喝酒的朴敏英分享私生活照片時毫不隱瞞嗜好，「這是和美術館一樣喜歡的酒，太喜歡了還去啤酒工廠參觀！」提到和金秘書相似之處時，「金秘書喜歡喝酒、工作，都跟我很像！」一聽到台下粉絲也愛喝，她還開玩笑提議：「真是有怎樣的演員就有怎樣的粉絲，那我們等下不要擊掌，改成乾杯！」

承諾做菜獻粉絲

當公布台灣粉絲挑選的「名場面」時，朴敏英笑言：「只希望不是發酒瘋的場景！」沒想到竟「一語成讖」，她在《金秘書》裡對男主角朴敘俊喝醉撒嬌令人印象深刻，她趕緊強調：「我和金秘書好像也沒這麼像。」更搞笑解釋：「我平時喝酒有個底線，酒量不是很好，只是很喜歡！」

朴敏英昨也展現舞功，抬腿、劈腿全都來，更請來韓團TWICE編舞老師May J Lee來台一起表演，讓粉絲大為驚喜。她玩遊戲時不時秀中文，承諾未來要做辣炒年糕給粉絲：「5分鐘，我自己做！」粉絲建議她獨自來台旅遊，她不小心說出2月14日將為甜品來台，還笑言最愛「劇透」，用中文直說：「沒事沒事！」昨約1000名粉絲捧場，吸金約台幣340萬元。飲酒過量有害健康

(中國時報)