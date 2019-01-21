森久保祥太郎登台愛上娃娃菜

2019年01月21日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

《劇場版 無敵鐵金剛／INFINITY》飾演主角兜甲兒的聲優森久保祥太郎，來台宣傳電影BD發行，20日在台北國際動漫節舉辦首場台灣簽名會，他登台時以片中經典的「指揮艇組合！」、「MAZIN GO！」熱血吶喊聲亮相，讓全場上百粉絲歡聲雷動。提到台灣美食，他透露娃娃菜美味令他印象深刻。

《劇場版 無敵鐵金剛／INFINITY》是永井豪畫業50周年紀念作品，森久保祥太郎表示：「《無敵鐵金剛》我從小看到大，能擔任第二代聲優，我感到榮幸而興奮。」他還特地向初代兜甲兒聲優石丸博請益，但石丸博也只說：「這麼久以前的事我早忘了，別介意，演出自己風格就好。」前輩風範令他感佩。

談吐風趣的他還爆料，該作飾演老大的聲優高木涉，配音的時候故意將熱血台詞即興演成女生版，害聲優們拚命憋笑。

當天有粉絲Cosplay成無敵鐵金剛和兜甲兒，更有媽媽粉絲帶著3歲女兒前來，場面熱鬧溫馨。森久保同時也是搖滾樂團主唱，他希望未來有機會來台開唱。

(中國時報)