HERMES愛馬仕 工藝寶庫迸靈光

2019年01月21日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

富有金屬感的愛馬仕紅（H red）大衣，於系列中格外耀眼。（CFP）

藉由針織或皮革拼接所刻畫的幾何造型，隱藏了設計師擷取自桌椅彎直線條的創意圖騰。（CFP）

西裝上若隱若現的花草圖騰，搭配飛龍鈕釦等細節，不經意串聯起今昔時空想像力的連結。（CFP）

配件亦延續服裝主題，以針織、毛絨布料描繪出色塊、幾何等樣式。（東方IC）

大尺寸的Gate馬鞍包正式引入男裝系列，採用手織拋光皮革打造的Puzzle包款、腰包，也為系列增添手感溫度。（東方IC）

HERMES愛馬仕2019秋冬男裝大秀，日前於巴黎國家家具管理處（Mobilier National）登場，這個儲藏了舉凡法王路易十一、裝飾藝術等時期頂尖之作的工藝寶庫，也給了品牌創意總監Veronique Nichanian不滅的靈感。

紅夾克點燃摩登視覺

沉穩的午夜藍色調，為系列拉開優雅序幕，上寬下窄的褲裝輪廓，在男人俐落身形中，增添一絲自在舒適感。兼具保暖及造型的大衣，依舊是愛馬仕的拿手好戲，富有金屬感的愛馬仕紅夾克與派克大衣的銀色內裡，點燃十足摩登視覺；而模特身上藉由針織或皮革拼接所刻畫的透視感幾何造型，更再度隱藏了自桌椅彎直線條中擷取的創意圖騰，透過品牌服飾工藝，呼應家具設計細節中的匠心獨具。

另外，自古典藏書票中描繪出的飛龍圖騰，則振翅重生於胸針、領帶甚至是西裝外套的鈕釦之中，搭配上身若隱若現的花草、火焰等圖騰，不經意串聯起今昔時空想像力的連結。包款上，除延續服裝主題以針織、毛絨布料描繪出色塊、幾何等樣式外，飛龍以緹花的姿態躍升復古方包或Bolide包型之上，還有男款柏金（Birkin）包亦同樣吸睛。

(中國時報)