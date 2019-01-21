2019巴黎男裝周 井柏然加持首秀

2019年01月21日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

LOEWE創意總監Jonathan Anderson秉持一貫藝術品味，使用性感女神瑪麗蓮夢露及英國藝術家Keith Vaughan的畫作入衣。（LOEWE提供）

自女裝系列延伸而出的西裝造型，以不對稱的領片及長版襯衫等，刻意營造出不協調的視覺感。（LOEWE提供）

LOEWE創意總監Jonathan Anderson在加入品牌5年後，首度於巴黎男裝周獻上首場男裝大秀，2019秋冬系列男裝日前於巴黎聯合國教科文組織大樓登場，男星井柏然更以一襲白色流蘇襯衫、褲裝到場支持。

大秀場地裡擺設的橙黃色帆布雕塑，出自德國藝術家Franz Erhard Walther之手，探討著觀賞者的人體與作品之間的微妙關係，正如Anderson本季藉由比例及品牌工藝等製作細節中，重新反思男裝之於現代的存在意義。

包覆腿部的小牛皮長筒靴，是貫穿系列視覺的標誌性單品，透過腿側拉鍊開闔間，恣意營造出漁民或西部牛仔般的粗曠感受。領片刻意不對稱的西裝，自女裝系列延伸而出，搭配拉長身形的長版襯衫或針織衫，以不協調的視覺感，衝破傳統的陽剛定義。配件上，大尺寸的Gate馬鞍包正式引入男裝系列，採用手織拋光皮革打造的Puzzle包款，亦為系列增添手感溫度。

(中國時報)