網購年菜 最後一波優惠
蝦皮購物推出2019年免運黑卡，消費滿5000元即可參與抽獎成為蝦皮購物頂級VIP，天天享免運優惠。（蝦皮購物提供）
friDay購物的南門市場逸湘齋福滿飄香佛跳牆1組（無甕），促銷499元。（friDay購物提供）
PChome24h購物的李日勝遵循古法日曬野生烏魚子4兩±10%，網路價499元。（PChome24h購物提供）
蝦皮購物22日前推出瑪黑家居Falcon下午茶琺瑯壺漿果紅，原價1180元，83折特價980元。（蝦皮購物提供）
就算面對經濟不景氣，過年還是不能省！今年電商業者大舉進攻年菜市場之餘，更推出線上年貨大街優惠，讓消費者省錢包也能過好年，像蝦皮購物即日起至27日推出13天不間斷優惠、PChome24h購物31日前的年貨大街優惠祭出全場最低1折起，自開跑至今已帶動買氣成長5成。
200萬項商品最低1折起
蝦皮購物今年於27日前天天推年貨大街優惠，特闢過年3好專區「補貨好」、「迎新好」、「過年好」，全方位人氣商品同步下殺1折起，從除舊布新的日用品、過年必備的唰嘴零食一應俱全，像22日前有瑪黑家居Falcon下午茶琺瑯壺漿果紅83折特價980元，12包日本P&G Ariel超濃縮洗衣精補充包720g推出39折特價939元等優惠，27日前下單滿5000元即抽蝦皮購物頂級VIP黑卡，天天享免運優惠。
PChome24h購物此次提早在上月就開跑年菜預購優惠，成功將業績提升至雙位數成長，31日前再祭年菜、生鮮食材、3C家電，連居家日用品及服飾等超過200萬項商品，全場最低下殺1折起，精選商品更享買1送1等促銷優惠，家電館凡消費滿1元即可登記抽65吋4K電視等禮物之餘，食品館單筆消費滿3500元再送300現金積點，APP下單再抽Dyson V10無線吸塵器，全月刷指定銀行信用卡最高更享8888刷卡金回饋，一站買完過年必備品。
momo購物網今年也發現早鳥年菜買氣旺，不僅攜手人氣網紅直播「開吃」熱銷年菜，並祭出7折起優惠吸客，而且更以各式套餐組合作主打，從高CP值的2499元的「快樂大廚」海陸12件組，到高單價的「香港阿一鮑魚」金豬報喜6件組等都享促銷價。
friDay購物特別推出「年菜跨名店任選專區」，讓消費者可單選喜歡的菜色，最晚20日前要下單，想入手南門名店年菜就要把握機會。
(中國時報)
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