雙被禦寒 保暖冬被＋毛毯
La mode小森林親柔毯原價4560元，特價2280元。（東妮寢飾提供）
Tonia Nicole東妮寢飾素色雪芙蓉毯原價7960元，特價2680元。（東妮寢飾提供）
東妮寢飾三品牌波蘭典藏50D羽絨被原價1萬1960元，特價3980元。（東妮寢飾提供）
氣候多變溫差大，睡眠時的寢具用品更顯重要，東妮寢飾觀察台灣這幾年的秋冬氣候，極端氣候愈發明顯，暖冬雖多，但每年都會有一到兩波超強寒流，面對氣溫變化極大的天氣，東妮寢飾建議，準備1條保暖冬被搭配毛毯，就可應變保暖需求。
氣溫18度以上，可挑選毛毯入眠，或是選用保暖度較低的50D羽絨被或四季被，就足夠保暖；氣溫低於17度，可依體質挑選適合的冬被，如天然材質的羊毛被或科技纖維的EKS發熱被；超強寒流10度以下，毛毯加保暖冬被雙倍溫暖，將毛毯舖於床上做保暖墊，再蓋上保暖冬被，利用毛毯與身體的磨擦產生溫暖，再用冬被覆蓋身上產生熱能。即日起至2月3日，在東妮寢飾三品牌全台百貨專櫃及門市祭出寢具購買優惠，消費滿萬抵千，La mode品牌消費滿5000元現抵500元，另有滿額好禮。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。