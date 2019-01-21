冬季暖身3祕訣 泡澡、薑茶、發熱衣
中國時報
報導盧韋伶（彩妝髮型李湘琦）
SABON印象玫瑰身體潤膚油，售價980元。（SABON提供）
YON KA植物沐浴香精油，售價1800元。（YON KA提供）
美妝達人觀玲。
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CARMEX修護脣膏青蘋果口味，售價119元。（CARMEX提供）
3INA高肌能甦活水噴霧，售價470元。（3INA提供）
氣溫驟降，寒風刺骨，遇上陰雨綿綿，只想躲在暖暖被窩裡。每到冬天，除了體溫下降、代謝力及循環力都會變差，連心情也都需要被療癒，美妝達人觀玲分享冬季暖活小祕訣，讓身體不被寒冷擊垮，持續美肌發光。
冬季除了保養需要水油齊下之外，有些小習慣特別容易讓肌膚水分流失，例如：洗澡後沒有在3分鐘內完成保養。觀玲建議在浴室裡準備浴室3寶：噴式化妝水、身體保養油及護脣膏，走出浴室前先完成簡單鎖水保養，就不用擔心被暖氣或冬天冷空氣抓走肌膚的水分。
半身浴30分鐘、全身浴15分鐘，觀玲建議搭配喜歡的入浴劑，或是能解除痠痛的碳酸錠、添加精油的沐浴油都很棒，也特別推薦使用檜木精油，可以舒緩冬日憂鬱跟工作壓力，而且泡澡能增加循環力，也能帶來好氣色。
觀玲在冬天總是會準備足量的老薑，煮湯時切片添加，或是跟蔬果一起打成果汁，還可以磨成薑泥，泡薑紅茶喝，隨時讓身體處在循環力良好的狀態，體溫自然就能升高。
冬季穿搭總會不小心穿成胖胖雪人，觀玲認為好的發熱衣很重要，尤其是發熱衣的材質選擇，例如是否有遠紅外線功能，材質是否容易勾絲或起毛球等，都是需要特別注意的細節。
(中國時報)
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