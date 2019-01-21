保時捷跟你想的不一樣

2019年01月21日 04:11 中國時報 陳大任 報導

前中央扶手施以保時捷盾型飾徽印記，加價1萬4800元。（陳大任攝）

黑/棕雙色柔感真皮內裝，加價21萬1900元。（陳大任攝）

行李廂置物空間相當平整，實用性極高。（陳大任攝）

鑰匙施以烤漆與真皮鑰匙包，加價2萬4900元。（陳大任攝）

跑車計時套件含方向盤模式切換旋鈕。（陳大任攝）

充電時會以圖示及數值展現，一目瞭然。（陳大任攝）

目前台北已有多處停車場設有充電設施。（陳大任攝）

後座為豪華的獨立雙座且具8向電動調整。（陳大任攝）

後座中央也有儀表控台，可做多種設定。（陳大任攝）

（CFP）

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PORSCHE Panamera 4S Sport Turismo選配21吋911 Turbo Design輪圈，顯得特別霸氣。（陳大任攝）

PORSCHE Panamera 4 E-Hybrid外觀與一般Panamera無異，顯得沉穩低調，售價605萬元起。（陳大任攝）

PORSCHE給你的印象是什麼？低矮車身、流線造型，還是震耳欲聾的引擎聲浪？最近有機會試駕Panamera 4 E-Hybrid與Panamera 4S Sport Turismo，前者是插電式混合動力豪華旗艦，純電行駛時極為寧靜，後者堪稱五門掀背頂級獵旅，都是很不一樣的PORSCHE。

全球吹起環保議題，燃料電池、油電混合動力、插電式混合動力、純電動力都是發展方向。TESLA、TOYOTA Hybrid在全球都有亮眼的銷售，Mercedes-Benz近年也以EQ（Electric Intelligence）為主軸發展不同的動力技術。

其實，PORSCHE早在1898年就推出電動車Lohner-Porsche，2015年起連續3年奪得利曼24小時賽車勝利的919 Hybrid，堪稱最複雜的混合動力超跑，918 Spyder則在紐柏林賽道創下單圈6分57秒紀錄。最新純電跑車Taycan將在今年發表上市。

Panamera 4 E-Hybrid 可溫柔可熱血

回到試駕的Panamera 4 E-Hybrid，它的外觀與一般Panamera無異，但螢光綠色煞車卡鉗特別搶眼，讓人一眼就能分辨，它具備462hp/700Nm的最大綜效動力，極速可達275km/h，0-100km/h加速只要4.6秒，最有意思的是它具備了純電的行駛模式，有50km的巡航里程。

Panamera 4 E-Hybrid有E-POEWR、HYBRID AUTO、SPORT及SPORT PLUS共4種模式，E-POEWR純電模式在140km/h以下都能使用，試駕時特意上高速公路，少了引擎震動、噪音，換來寧靜、流暢的駕馭感，全程感受就是輛電動車，然而純電巡航預估里程數與駕馭方式有關，取車時，系統在充飽電的情況下，預估可行駛里程是34km，顯見前手開法較為猛烈。

Panamera 4 E-Hybrid當然還是有最熱血的SPORT PLUS模式可供駕馭，方向盤加配的行車模式旋鈕，除了方便切換，中央按鍵還有20秒瞬間增壓功能，讓車輛更有爆發力，但有趣的是，在一天的相處之後，即使開著跑車血統的旗艦，我反而更傾向並喜歡讓它保持在純電或是油電混和的模式。

Panamera 4S Sport Turismo 掀背車中最高價

反觀Panamera 4S Sport Turismo頂級獵旅又是款特別的車，官網最新售價795萬元起，試駕車更加了好多個人化選配，例如金屬寶石藍車漆、黑／棕雙色柔感真皮內裝、燻黑尾燈、全景電動玻璃天窗、21吋911 Turbo Design輪圈等等多達15項加價選配，最後車價高達896萬元。

Panamera Turismo兼具實用與豪華的特色，5人座的設定以及後座可傾倒帶來的載運彈性，是過去保時捷非SUV車型沒有的機能，它的選擇從最入門的Panamera 4 Sport Turismo到擁有最新混和動力科技的Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo，價格帶自541萬元至1269萬元起，堪稱市售最昂貴掀背車。

(中國時報)