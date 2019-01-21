〈女兒結〉的時代吶喊

2019年01月21日 04:10 中國時報 許文貞 紀錄整理／

〈女兒結〉

郭強生：

這篇是我投的。跟〈廚房〉很像，也是在講三代的。讀的時候覺得那個悲劇性很揪心，這種掙扎不是很概念性的，而是這些人就在這樣的時代中，藉用「女兒結」，他找到一個方式跟家庭跟自己和解。雖然女兒結這名字看起來有點俗，但他講出女性在社會上擔負的不公平，有寫出那種吶喊的感覺。

這篇裡也有寫到殺雞，講到剛嫁過去的新媳婦，硬被逼著要去殺雞，不然會被妯娌笑。單單這個事件就讓我覺得，有時散文就是寫出生活當中我們都沒有去注意到的小事件，他從殺雞這件事講母親做為媳婦的人生，在那個時代，生下的又是有發育障礙的孩子，可以想像其中的不幸。但他也不是用很悲情的方式，而是很勇敢的筆調來寫。

不過我不喜歡最後的結局，有點累贅。可以看出來其中的時代感，比如為何會有家政課？以及大家對於身處時代的種種不便利等等。是這一批中寫到女性的兩篇裡，〈女兒結〉給我的震撼大一點。

平路：

這篇優點就是講了三代女性從時代到個人生命的故事，確實很符合當時的時代感和時間感，很真確。女性生命的重量確實都有，但我沒有選的原因是，在散文裡，這個重量有時候不用這麼刻意表現。單單「女兒結」的題旨，以及結尾命運怎麼糾結在一起，太看到刻意下筆的痕跡，覺得他太努力的想讓讀者這樣想，有一點被強迫感。

像是中間常有這樣的段落，像是寫到走過肉攤跟魚攤的時候，就多了一段「我們與死亡那麼接近，卻感覺不到威脅，其實不過是有人已經代替我們臨受了這些，有人已經付出了代價」。但其實我們不用加這樣的註腳再告訴我們這樣，就已經心領神會了。散文就是我們讀到的比表面要豐富深刻很多，可是他怕我們沒看懂女性的命運如何纏繞，因此用女兒結表現如何纏繞，但他其實不用講，後面又寫「逃過一結又有千千結」。如果這篇真的得名，應該要有註腳，散文這樣寫太辛苦了。

像是寫到，「身為女人如果像個孩子，是不是更幸福的事」，這些應該是要讓讀者自己想到感覺到，但他統統都替我們說出來了，多了這麼多筆，就覺得刻意了，太有強迫性了，下手不用這麼重，寫的又是個有著時代沉重感的題目。也許形式的改變，或下手稍微刪節，就會讓這篇散文更有閱讀的樂趣。心裡獲得的，會比明講得多。

周芬伶：

我簡單講，我也認為寫殺雞那段真的太驚悚了，光這段就能得獎。如果他不要刻意寫三代故事，因為外婆的故事跟他的故事其實沒有亮點，但光是殺雞這段，把女人的悲慘和婚姻的驚恐和恐怖感，像個殘酷劇場呈現出來，就非常精彩。這篇大致沒有不好，但前面開得太晚，後面又有一頁多是在說教，是概念性的東西，屬於經驗性的東西只有殺雞這段。也許就會像平路的感覺，他沒有把真實的經驗寫出來，而是一直把概念、把那個底全部都講出來了。散文的情感也要有詩的感覺，要含蓄，有時寫太過度的時候也會覺得有一點難受。不過局部是非常好的。

〈面紙人〉

周芬伶：

〈面紙人〉是在這麼多行業小說裡寫得比較好的一篇。現代社會跟經濟低迷，年輕人沒有出路，縱使是研究生也只能選這樣的工作，能夠反映現下社會的狀況，又有寫到和女朋友的情感，那個女孩子也喜歡帶面紙，面紙這樣一個現代的隨身物，能寫這樣我覺得是不錯。

郭強生：

這篇我沒投的原因是，他雖然是「面紙人」，但卻是以一個很高的姿態在研究的感覺。他的態度讓我覺得，我們這些滿街能看到的發面紙的人，行業背後真正的壓抑和困境的感覺，他並沒有想要了解，就像只是他自己飄過的一段人生。更大的缺點是，他為何自己不把它寫出來？卻是「發面紙的時候看到這些面向，不發面紙的時候這些事就不見了」？他寫不出來，卻一直把吳明益的小說套進來，那我就看吳明益的小說就好了啊！為什麼他自己沒寫出這個感覺呢？他發面紙跟不發面紙的人生到底差在哪裡？他都沒有講，只說「因為吳明益說過……」。我覺得這個題材是有趣的，但他沒有真正的碰觸到，就淡淡的飄過去的感覺。

平路：

這個題材，我很喜歡這個視角，特別是幫一位候選人發面紙，這個工作，選完就沒用了，我們都能想像到這個情境。這個題材如果是他真正目前的行業，會很有趣。我沒選的原因是因為，他寫每件事都寫得太輕易了，可能跟剛才郭強生講的有關，你要做這個行業，就一定會看到更深刻的心酸也好，面貌更清晰，都沒有。

甚至在講到愛情情感的時候也沒有，這可以替他解釋為可能很傷痛，就會避開它，但比較能顯現出不夠深刻的，例如他寫到在318學運的幾個現場，他說「期望那個女生，想像她如何陪伴他走上民主的道路」。這寫太快了，「民主的道路」，既不能表現心境，又不能涵蓋經驗，如果在其中經歷了這些事，應該也不會這麼輕易用「民主的道路」形容。不曉得是筆太快了太滑了，就寫過去了，還是這篇作品真實的經驗沒辦法在文字中間體現。

不過我很喜歡其中某些片段，像是剛開始寫到看到曾經喜歡過的女生騎在機車上經過，這些片段就很好很動人。沒有選的原因是，文字能乘載的深刻度，包含社會、階層等等，在他身上的感受，好像還不足夠。

（待續）

(中國時報)