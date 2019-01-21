2019年01月21日 04:10 中國時報 文／星雲

回想佛光山剛開山的時候，設備還非常簡陋，但已有不少《覺世旬刊》的讀者聞風而來，終於讓我有大顯身手的機會。那時，信徒都知道，來到山上如果找不到我，大概到廚房裡就可以看到我進進出出。有一年的春節，我在果樂齋炒麵，忙得不亦樂乎，曾有過一個中午就炒了二十鍋麵的紀錄。弟子們也才感覺到，除了做木工、水泥工之外，原來他們的師父也可以下得一碗好麵、煮得一盤好菜，而對我讚不絕口。在高雄市擔任救國團總幹事的張培耕就說過，吃過我煮的一碗麵，二十年都不能忘記。我也以此自豪，樂於典座煮飯供養大眾。

但是，命運沒有容許我有這樣的發心場所，還好，在典座之外，發現自己有另外一分能量：我可以寫文章。

雖然早期台灣的環境困難，為《人生》、《菩提樹》、《覺生》等佛教雜誌寫稿，大多沒有提供稿費，但我仍不斷供應文章給他們刊登。我甚至甘願不要稿費，也不願替社會那許多提供稿費的雜誌、期刊寫文章。因為我覺得我的生命是為佛教而生的，應該為佛教而做，我應該看佛教，不要去看社會的金銀財富。

儘管有佛教雜誌沒有提供稿費，但我仍筆耕不輟。記不清是哪一個出版社徵稿，我寫了一篇文章，還得到一百五十塊獎金；在台灣五○年代，物資普遍缺乏的社會，我非常高興的用這筆錢買了一本《辭海》，並且在第一頁寫上：「這本無言的老師，將伴著我度過未來無數的歲月，讓我見識天下，甚至可以起飛。」我感到自己非常的幸運，除了做工、做飯食以外，又添了一項能為佛教貢獻的地方，那就是可以用寫文章來護持佛法、弘揚佛法。

在我二十四、五歲的時候，《釋迦牟尼佛傳》、《觀世音菩薩普門品講話》、《無聲息的歌唱》、《玉琳國師》、《十大弟子傳》、《八大人覺經講話》等，儘管沒有相關的參考書，卻也一本一本的陸續完成了。那許多小書，現在回想起來，自己都感到不成熟而不敢翻閱；徒眾卻告訴我，有些教授學者還把這些早期的寫作內容拿來做文學的研究。說來慚愧，這許多習作，實在不登大雅之堂；不過，當我知道這許多書籍以數萬本，甚至百萬本以上的數量流通時，我才稍微自我安慰：這不也是弘揚佛法？不就是「佛教靠我」嗎？

現在，到了這種高齡，一生自稱「貧僧」的我，雖然建了幾百間的寺院、數十所大學、中學、小學、幼稚園、中華學校等等，但那都不是我的，這許多都是社會大眾的，都是佛教護法信徒的，我貧僧的性格，一生沒有改過。這也不是天生的，說來應該是要感謝慈悲的師父給予我良好的教育。在大陸，我跟隨他十多年，不曾給我一件衣服、不曾給我一塊錢，也不准我出外參學。出家做和尚，日子比在家裡的生活還要窮苦。

有那樣一個威風的大和尚做師父，怎麼自己這樣的寒酸？但現在才感受到，慈悲偉大的恩師，他養成我後來的人生沒有購買的習慣，沒有對物質的欲望。因此，我經常講「以無為有」的觀念。無，不是沒有，你懂得以後，「無」的裡面，只要有發心，它是無窮無盡、無限無量的。

從此以後，我講經說法，推動念佛會，推動鄉村教育，推動兒童教育、藝文寫作，為青年人辦補習班，為老年人組織念佛道場……我覺得這樣去做，大概我這一生就不會做「吃教」的人了。（待續）

(中國時報)