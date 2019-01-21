2019年01月21日 04:10 中國時報 本報訊

世界的聲音

為什麼這裡不安靜

我聽到一個男人和一個女人的聲音

我，我低語

有人低語

這是世界上的聲音還是每個人

這裡是我從未來過的地方

一個我從未見過的人

一個我從未擁有過的東西

(中國時報)