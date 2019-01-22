拒九二共識 不要中華民國又不敢獨立 韓嗆蔡 台灣何去何從

2019年01月22日 01:13 中國時報 李義 、 曹明正 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國瑜、陳致中再戰！ 路平、九二共識、房價攻防

高雄市長韓國瑜日前接受日本獨立記者野島剛專訪，對蔡英文總統不接受九二共識表達看法，他直言：「請問蔡總統，到底台灣2300萬人要去哪裡？」21日媒體追問專訪之事，韓感慨，「我們沒有地方去了。」

韓國瑜1月15日接受日媒專訪，對於在國內政壇捲起千堆雪的九二共識，蔡英文總統呼籲各政黨別再提九二共識，他反問既不要中華民國，也不接受九二共識，那就獨立啊！現在也不敢獨立，那麼，請問蔡總統到底台灣2300萬人要去哪裡？

交流基礎 九二定海神針

韓國瑜昨日也在臉書分享專訪內容，21日他上任後首度視察道路改善工程，被媒體問到日媒專訪之事，他感慨做了上述表示。

韓國瑜說，日本朋友非常擔憂廣大的台澎金馬同胞怎麼看九二共識，因此他藉著一問一答表達立場。他也藉機呼籲執政當局，「我們都是中華民國國民」，從這次高雄巿選舉可以看得出來，國旗揮舞時多少人熱淚盈眶，以九二共識、一中各表為交流的基礎，就像是定海神針，能讓大家都有比較好的日子過。

人民吃苦 兩岸進退失據

他也要大家再思考一下，當前民進黨執政，到底台澎金馬2300萬的同胞何去何從？因為過去幾年民進黨執政，台灣人民吃了很多苦。他透露，昨天接待了一批台南親鄉，他們也感覺到經濟非常疲軟，所以南台灣包括台南、高雄、屏東等，大家整個思想應該要打開來。

他強調，大家一定要謀求更好的生活、更好的生活品質、更快樂的生活，講一句土話「更有錢的生活」，而過去2、3年民進黨的執政沒辦法讓台灣人民過好日子，這是政治人物要嚴肅思考的。

誰搶胡牌 韓專心衝經濟

日媒也關切韓是否會與台北市長柯文哲聯手角逐大位，韓國瑜不改俏皮風格說：「你可以看到我跟他，一起去日本旅遊。」

問到王金平院長會是一個好的候選人嗎？韓說「誰會胡牌我不知道，我不碰，他們去打」。日媒再問大家要靠你的名氣打選戰呢？韓國瑜笑答，「我老婆都不敢靠我了，何況他們4人，讓他們專心打，我就是專心衝高雄經濟。」

野島剛還問離開國民黨17年那段期間，是否未受重視？韓國瑜幽默回說：「可能我那個時候不可愛吧！現在17年後，我覺得我比較可愛了。」

(中國時報)