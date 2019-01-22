貿易戰陰影籠罩 陸去年GDP增6.6％ 仍達標
陸美貿易戰陰霾下，2018年大陸GDP總量首次突破90兆元（人民幣，下同），GDP增速為6.6％，雖符合官方預定的「約6.5％」目標，卻創下28年來新低。
投資增長緩中趨穩
儘管經濟面臨下行壓力，但大陸國家統計局長寧吉喆則以「總體平穩、穩中有進、穩中有變、變中有憂」等16字歸結去年經濟情況，更有能力保持2019年大陸經濟運行在合理區間。
大陸國家統計局昨公布去年經濟成績單。初步核算，2018年GDP人民幣90兆309億元（約新台幣405兆元），比2017年成長6.6％，實現6.5％左右的預期發展目標。
分季度看，第一季年增6.8％，第二季成長6.7％，第三季成長6.5％，第四季成長6.4％。而四季度GDP增速下滑至6.4％，也創下十年新低。
此外，寧吉喆說，去年投資增長緩中趨穩，製造業投資和民間投資增速加快，比上年增5.9％；進出口總額創歷史新高，全年貨物進出口總額逾30兆，創歷史新高，比去年增長9.7％。
值得一提的是，受到陸美貿易戰等因素衝擊下，大陸GDP總量雖首次突破90兆，相較2017年的82.7兆，足足多了快10兆，但是GDP增速卻是創下自1990年來的歷史新低；1990年的GDP全年增速為3.91％。
總量破90兆人民幣
展望2019年經濟前景，寧吉喆稱，2019年經濟發展的外部環境更加複雜嚴峻，國際環境具有不穩定性、不確定性，貿易保護主義盛行，單邊保護主義、民粹主義活動也是比較多，大陸內部的結構性矛盾仍然突出；但大陸有基礎、有條件、有信心、有能力保持經濟運行處於合理的區間，實現經濟持續健康發展。
寧吉喆認為，多邊主義仍然是全球潮流，且大陸經濟長期向好的基本面也不會改變，加上還有改革紅利加速釋放、消費市場潛力龐大，以及宏觀政策空間大；大陸通膨水準、財政赤字率相對較低，大陸足夠的調節工具，必能化危為機。
(中國時報)
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