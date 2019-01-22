2020延燒海外 吳朱美國軋場

2019年01月22日 01:13 中國時報 周毓翔 、 李忠一 ／綜合報導 ／綜合報導

2020總統選戰加溫，訪美似乎成了國內政要競爭的舞台。國民黨主席吳敦義傳出在立委補選結束後赴美拜會僑胞；前新北市長朱立倫也規畫在2月中旬訪美國矽谷，進行「學習之旅」，訪問美國知名企業家以及美國新創圈人士。

王金平 行程滿檔評估中

至於另一位問鼎大位的熱門人選，前立法院長王金平，雖然來自美方的邀約不斷，但因為國內行程滿檔，王本人還在評估是否有赴美「取經」的需要，據內部判斷，最快也是取得提名後才有可能成行。

國民黨海外部主任郭昀光表示，目前並沒有安排吳敦義3月訪美的行程，因為吳敦義目前正在處理立委補選，無暇出訪，不過立委補選完後，若是時間允許，確實有可能安排訪美。

郭昀光指出，吳敦義就任黨主席之後，其實海外僑胞的邀約就不斷，但因為去年要打選戰，吳敦義無暇抽身，年初也有立委補選必須要留在台灣坐鎮，不過立委補選完（3月16日）後，若時間允許下，可能規畫吳敦義訪美。

吳敦義 補選後拜會僑胞

吳敦義在宜蘭出席感恩茶會時證實，全美台灣同鄉聯誼會邀請他很久了，「就算去也蠻自然的」，但訪美一事「還沒確定計畫，總是要商量」。他表示，因美國範圍實在太大，「如果只去一、兩個點，恐怕不太好，如果多跑幾個點，就要安排時間。」

此外，他也表示，沒有計畫、也不必要在華府成立基金會作為聯繫窗口，因為全美台灣同鄉會已成立多年，是很健全的組織。

最早表態參選2020的朱立倫則將在2月中旬訪美，但行程大幅縮水，只到較不敏感的西岸。據了解，主要是朱立倫卸任市長後就說要展開「學習之旅」，因此也定調為「產業學習之旅」的一部分。朱立倫目前已經在民間友人介紹下，定期都會與產業界交流、上課。

朱立倫 2月先學習之旅

朱立倫目前定期都與民間的業界友人交流，並學習最新的產業模式、經濟最新情勢等等，積極接觸業界及新創圈，了解AI（人工智慧）、區塊鍊、比特幣等最新專業知識。據悉，此行將會到美國矽谷拜訪許多美國成功的企業家，有科技圈的大老，也有美國新創圈知名人士。

此行刻意避開政治拜會行程，避免留外界遐想及猜測，因此特意定調為「學習之旅」的一部分。不過據指出，政治方面的訪問行程，朱立倫希望是正式被國民黨提名參選總統之後再著手安排，最快可能到6月左右才會再度訪美。

(中國時報)