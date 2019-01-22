赴美口試 扁批是迷信、搞花絮
蔡英文總統力拚連任，傳出下半年將出訪友邦並過境紐約。任內兩度過境紐約的前總統陳水扁批評，要連任總統必須先去華府接受口試的想法是「迷信、搞花絮」，也與是否過境紐約沒有必然關係，蔡想靠過境紐約的外交牌為連任成功加分，實在是誤會。
蔡總統傳出今年將兩度出訪共7個友邦，上半年預計出訪南太平洋友邦，下半年則將訪問海地與加勒比海地區友邦，並向美方爭取過境具有高度政治意涵的紐約。對此，總統府日前僅表示報導是「臆測」，未來如有具體規畫將由總統府對外說明。
陳水扁昨天透過「新勇哥物語」表示，很多要選總統的人認為選前必須去華府，甚至北京接受考試，才能得到支持，參選台灣總統，「這與我的認知有出入」。
他以1999年7月獲民進黨提名參選2000年總統為例，他沒有去美國，更沒去接受美國政府的口試。反倒是遠赴英國倫敦政經學院拜訪當時提出「第三條路」理論的院長紀登斯，因為這與他在參選時提出的「新中間路線」有相同的地方，之後也順利當選，完成歷史性的政黨輪替。
至於2004年成功連任，「更與美國無關」，他說，當時的美國總統小布希與大陸前國務院總理溫家寶聯手打壓他，他仍照常連任，「美國不害我就行了，何況說口試通過支持我。」
他說，外界認為可以為連任加分的想法也是誤會，台灣民選總統過境紐約他是第一人，他第一次過境紐約是在2001年，當時參與活動還有些限制，2003年10月底第二次過境，不只過夜還過了兩晚，並可公開活動。
儘管有很大的突破，但他認為，順利連任並非因為過境紐約成功，「很多迷信、傳說，根本就是無影無隻」。對於蔡英文要想爭取過境紐約，他認為「機會很大」，因為前總統馬英文也在第二任時成功過境紐約，當時美國尚未通過《台灣旅行法》，現在沒有所謂「黑名單」，當然更有可能。
(中國時報)
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