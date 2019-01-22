民進黨深耕 國民黨臨時拜佛腳甘有效

2019年01月22日 01:13 中國時報 周毓翔

每到總統大選，台美關係總會被拿出來討論，而候選人的美中台政策也會被拿出來檢視、比較，現在國民黨可能參選總統的吳敦義、朱立倫都打算訪美，但相對民進黨在對美關係出力之深，國民黨在美國連個辦事處都沒有，平時不燒香，現在才抱佛腳「甘有效」？

總統職權包括外交、兩岸及國防，而台灣則與美、陸兩大強權之中，這個三角關係如何維持平衡？要擔任總統大任者，唯有妥善處理好台美、兩岸關係者，才最有資格勝任，這也是為什麼近期藍綠政治人物都想展現自己對台美關係有兩下子，同時也有能力搞好兩岸關係。

不過，國民黨高層在兩岸關係的話語權上沒有取得優勢，在對美關係上也輸了民進黨一大截，因為國民黨在美國沒有代表處，而民進黨有；也是因為這樣，美國對台情報系統長期受民進黨影響，去年九合一大選，美國錯估選情，多少也是因為如此。

選舉將屆，國民黨現在一副重視台美關係，卻連個代表處都設不出來，令人不知國民黨是喊喊而已，還是真的想認真幹。事實上，國民黨內不乏與美關係深厚的人士，但這些人脈是僅止於私交，還是能轉換成國民黨對美交流平台，其實相當令人質疑。

現在正值中美貿易戰期間，美國與大陸關係緊張，台灣就是兩大國間拿來互相威嚇的棋子，當美國想對大陸示好，就要台灣不要亂，當美國開始跟大陸起爭執，就開始拉攏台灣，氣給大陸看，夾在兩強之間，台灣到底何去何從？

無論統獨，台灣普遍民意肯定是要過著安穩、富裕的日子，不希望動盪，當民進黨為了選舉把台灣推向戰爭邊緣時，若傳遞給美國的只有一種聲音，恐怕讓美國挑釁大陸更無顧忌，最後損失到的，是台灣人民權益，國民黨身為最大在野黨，如果不好好重修對美關係，傳達台灣不同聲音，恐怕愧對其職。

(中國時報)