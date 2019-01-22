王金平發20萬份紅包 直逼總統級
農曆年節即將到來，各界都準備賀歲小禮要發送，適逢選舉年，有意競逐大位者無不利用此一機會全省走春、拜年。有可能在元宵節之後宣布參選總統的前立法院長王金平，除了印製自己書寫的春聯，也準備了要發送20萬個紅包賀卡，大手筆直逼總統級規格。
紅色卡片上印有金色的瓶子，倒出一個「福」字，意味著「金平賜福」，同時也以「庶民拚經濟、大家旺好年」的吉祥話來搏感情。過去就勤跑各大寺廟的王金平，春節期間也將安排到全省各大廟宇參拜並發送紅包賀卡。
此外，國民黨昨天也公布國民黨春聯樣式，並找來5位生肖屬豬的黨員一起發表豬年「福滿諸事吉」春年。國民黨發言人洪孟楷表示，「福滿諸事吉」由國民黨主席吳敦義親自選出，希望新的一年台灣社會充滿所有福氣，所有事情都可以吉祥如意平安，已印3萬份送到各地方黨部，供民眾索取。
國民黨昨在中央黨部舉行記者會，找來24、36、48、60、72歲生肖屬豬的黨員分別舉著「鴻福盈門」、「金玉滿堂」、「諸事順遂」、「事事如意」、「大吉大利」等吉祥話，並各取一字組成「福滿諸事吉」春聯。洪孟楷說，春聯的字是請黨部的資深書法老師撰寫，義務相挺，春聯也是由黨部自己設計。
洪孟楷表示，春聯下方有印有1隻金豬和2隻可愛的小豬，3代表多，代表滿滿的福氣，而燙金的版本則希望「金豬報喜」，大家都福氣滿滿。
(中國時報)
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