英倫再對決 恐上演王子復仇記
台灣民意基金會昨發布最新民調，蔡英文總統的聲望從去年敗選後的24％大幅上升到34％，不過前立委林濁水認為，蔡現在要爭取連任仍充滿很大變數。台灣民意基金會董事長游盈隆則認為，蔡如果出來，碰上前新北市長朱立倫，恐將上演王子復仇記。
儘管蔡英文總統聲望回溫，林濁水卻認為，蔡應該放手讓蘇貞昌做事，不要像過去干預林全、賴清德一樣，否則連被提名的機會都沒有。
不過他也說，現在是蘇貞昌當行政院長，如果蔡真能忍得住，不像過去那樣的胡亂干預，只要蘇貞昌施政做出績效，不只蘇聲望上來，總統的聲望也會被拉得上來，「除非過程中，蘇做得好，她卻又在旁邊放話。」
民進黨在九合一選舉中慘敗，他認為，要扳回難度相當高，但民調上來，至少蔡英文作為候選人的機率就上升了，否則民調一直持續低迷，立委就會先嚇死。尤其立委是單一選區，效應還會擴大，屆時仍是這樣的支持度，立委保證會剩下個位數，「民進黨的立委和黨主席還敢讓蔡英文選嗎？」
游盈隆則說，蔡英文的意志仍非常堅定，爭取連任看起來是勢在必行，初選能否有其他人投入值得觀察。
他說，蔡英文聲望雖然拜大陸國家主席習近平之賜，拉抬了10個百分點，但他說，從絕對數字看來，支持度還是相當低迷，如果2020年由她出來與朱立倫「一對一」，王子復仇記的上演是「非常非常的可能」。但如果有第三個人出來，反而是民進黨的救星，未來仍充滿一些變數。
(中國時報)
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