柯文哲澄清「強盜說」 喊獨立又在陸經商 最討人厭
台北市長柯文哲以「強盜說」比喻美中台關係，引發親中質疑，柯雖辯駁「不要見縫插針」仍遭到各方圍剿。綠委段宜康21日在臉書發文「一隻眼睛的鹿」故事，暗批柯的兩岸一家親立場，柯受訪時回批「不要談喊獨立，又要在大陸做生意，最討厭這種人」。
被諷獨眼鹿 柯回嗆段宜康
柯文哲日前表示，小英政府的親美立場，就像強盜去搶銀行，法官問強盜說，難道沒看到旁邊有警察，強盜說我只看到錢。此言被外界解讀，指親美的蔡政府是強盜、警察則是大陸，引發爭議，北市府雖大動作呼籲外界勿過度連結，仍遭藍綠猛批。
除前新北市長朱立倫和民進黨發言人吳思瑤對柯的發言有批評。綠委段宜康昨也在臉書用「一隻眼睛的鹿」故事暗批柯文哲。段PO文表示，「獨眼鹿只顧著提防陸上的威脅，以為海上不會有敵人，真是聰明一世糊塗一時！」、「從小功課很好的鹿，這次多帶一個牌子，上面寫著『兩岸一家親』」，被外界認為藉此諷刺柯的親中態度，反而忽視來自大陸的威脅。
要柯指名道姓 勿轉移焦點
對此，柯文哲昨受訪先說「算了不想批評他們」，但最後忍不住回酸「不要談喊獨立，又要在大陸做生意，最討厭這種人」。
段宜康回應，柯顯然是在批評他或是新潮流的人，但他連中國大陸都沒去過，要柯不要含沙射影，只要指名道姓就好，讓被點名的人出來對質。
段宜康說，亞斯伯格症的人應該是有話直說，但柯這種指控方式只是轉移焦點，讓人感到失望，且柯的言論被批評，跟其他人的行為根本是兩回事。
至於桃園市長鄭文燦昨替黨籍候選人何志偉掃街，被問及「強盜說」，他表示，保護台灣、支持台灣的主要力量來自美國，讓台灣安全造成威脅、要改變現狀是大陸，兩邊的關係、誰近誰遠，可以分得很清楚，不管首都市長或擔任其他重要職務的人，都可以了解，「台灣可以維持自由民主，是誰在幫我們？」
媒體追問，是否會覺得柯立場親中？鄭文燦說「我想柯文哲應該會修正啦」、「有時候他的話語，我們聽完以後，就會知道他下一步會修正」。
如何夾縫求生 台灣要思考
對此，柯文哲重申，未來15年，國際仍會維持中美對抗大局，台灣要思考怎麼夾縫中求生存，我們跟任何一邊交好，都要注意另一邊的反應，自己要講的只有這樣，沒有要修正不修正，短期內除非有新的政局出現，不然這還是他的主軸。
(中國時報)
推薦閱讀
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範