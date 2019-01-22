柯文哲澄清「強盜說」 喊獨立又在陸經商 最討人厭

2019年01月22日 01:13 中國時報 吳堂靖 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲以「強盜說」比喻美中台關係，引發親中質疑，柯雖辯駁「不要見縫插針」仍遭到各方圍剿。綠委段宜康21日在臉書發文「一隻眼睛的鹿」故事，暗批柯的兩岸一家親立場，柯受訪時回批「不要談喊獨立，又要在大陸做生意，最討厭這種人」。

被諷獨眼鹿 柯回嗆段宜康

柯文哲日前表示，小英政府的親美立場，就像強盜去搶銀行，法官問強盜說，難道沒看到旁邊有警察，強盜說我只看到錢。此言被外界解讀，指親美的蔡政府是強盜、警察則是大陸，引發爭議，北市府雖大動作呼籲外界勿過度連結，仍遭藍綠猛批。

除前新北市長朱立倫和民進黨發言人吳思瑤對柯的發言有批評。綠委段宜康昨也在臉書用「一隻眼睛的鹿」故事暗批柯文哲。段PO文表示，「獨眼鹿只顧著提防陸上的威脅，以為海上不會有敵人，真是聰明一世糊塗一時！」、「從小功課很好的鹿，這次多帶一個牌子，上面寫著『兩岸一家親』」，被外界認為藉此諷刺柯的親中態度，反而忽視來自大陸的威脅。

要柯指名道姓 勿轉移焦點

對此，柯文哲昨受訪先說「算了不想批評他們」，但最後忍不住回酸「不要談喊獨立，又要在大陸做生意，最討厭這種人」。

段宜康回應，柯顯然是在批評他或是新潮流的人，但他連中國大陸都沒去過，要柯不要含沙射影，只要指名道姓就好，讓被點名的人出來對質。

段宜康說，亞斯伯格症的人應該是有話直說，但柯這種指控方式只是轉移焦點，讓人感到失望，且柯的言論被批評，跟其他人的行為根本是兩回事。

至於桃園市長鄭文燦昨替黨籍候選人何志偉掃街，被問及「強盜說」，他表示，保護台灣、支持台灣的主要力量來自美國，讓台灣安全造成威脅、要改變現狀是大陸，兩邊的關係、誰近誰遠，可以分得很清楚，不管首都市長或擔任其他重要職務的人，都可以了解，「台灣可以維持自由民主，是誰在幫我們？」

媒體追問，是否會覺得柯立場親中？鄭文燦說「我想柯文哲應該會修正啦」、「有時候他的話語，我們聽完以後，就會知道他下一步會修正」。

如何夾縫求生 台灣要思考

對此，柯文哲重申，未來15年，國際仍會維持中美對抗大局，台灣要思考怎麼夾縫中求生存，我們跟任何一邊交好，都要注意另一邊的反應，自己要講的只有這樣，沒有要修正不修正，短期內除非有新的政局出現，不然這還是他的主軸。

(中國時報)