蔡輸不怕 欺獨拒統騙自己

2019年01月22日 01:13 中國時報 張理國

眼看2020總統大選情勢低迷，蔡英文總統仍鐵了心，蠻幹到底。昨天又用臉書嗆對岸「面對霸凌者，越是怯弱，他們會越囂張。」但拚政治，其實民進黨外強中乾、色厲內荏，正如高雄市長韓國瑜直中紅心，不敢獨立、不愛中華民國，不接受「九二共識」，請問蔡總統，到底台灣2300萬人要去哪裡？

面對兩岸政策，蔡總統一向不正面表列，只告訴民眾不要「九二共識」，卻沒告訴民眾捨棄「九二共識」，兩岸要如何發展。民進黨全面執政，要統、要獨一句話而已，想要台獨為何不敢公告周知？

蔡政府民調低迷，從來不是因為太過溫良恭儉讓、也不是面對大陸表現怯弱，蔡政府硬了兩年，結果是拖垮台灣。行政院從先發者林全、中繼者賴清德、結終者蘇貞昌，但經濟上毫無起色，百姓無感。外交上，兩年內丟了5個邦交國；內政上清算國民黨、大肆推動獨化的轉型正義，直到九合一，證明蔡總統領導的政權「政治零分、經濟也零分」。

選後內閣改組，蔡總統支持度回升到3字頭，高層解讀是元旦一席「豬瘟疫情防治都無法真心合作，哪來的兩岸一家親」奏效，殊不知豬瘟仍是民生經濟議題，重點不在「哪來的兩岸一家親」，蔡總統錯誤解讀，拉高分貝再嗆大陸，非明智之舉。

蔡總統不承認「九二共識」眾所皆知，民眾也沒有因此把票投給民進黨，問題的重點，就像韓國瑜拆穿國王的新衣，蔡總統沒有辦法告訴民眾，到底台灣2300萬人要去哪裡？

說別人永遠容易，論自己永遠困難。蔡總統說，「與其千方百計讓台灣的政治人物說出通關密語，不如務實在民生安全上合作」。同樣的，與其千方百計迴避「九二共識」，不如把台獨放在一旁，讓民眾可以放手拚經濟。

九合一民進黨一路輸過濁水溪，連丟台中、高雄兩大直轄市，如果還不覺得痛，蔡總統可再強硬一點、再大聲一點、甚至拍桌子一路嘶吼至2020年。

(中國時報)