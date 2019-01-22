面對霸凌者越怯弱 他們會越囂張
針對兩岸關係，蔡英文總統昨天強調，台灣從來不反對兩岸的互動與交流，但絕不會接受「一國兩制」，這是「台灣共識」。台灣站在守護民主自由的第一線，要維持台灣民主不受威脅，她相信「面對霸凌者，越是怯弱，他們會越囂張。」
蔡英文在接見美國智庫「外交關係協會」會長哈斯時表示，許多專家都指出，維繫世界和平的國際秩序以及民主價值面臨挑戰，台灣則勇於面對挑戰，堅持民主價值，維護印太區域的和平穩定及繁榮發展，並做為自由開放印太區域的貢獻者。
談及兩岸關係，她說，台灣從來不反對兩岸的互動與交流。不過，中國方面不放棄對台動武的意圖，也企圖強加「一國兩制」方案在台灣身上。
蔡也呼籲，國際社會應嚴肅正視區域間正在發生的變化。台灣站在守護民主自由的第一線，因為這一代台灣人有歷史使命，要維持台灣民主不受威脅。她相信「面對霸凌者，越是怯弱，他們會越囂張。」
全世界相信民主價值的人，包括在對岸和香港很多人都對台灣有期待，也有越來越多國際友人替台灣發聲。她認為，「因為大家了解，守住台灣這座民主燈塔，亞洲的民主自由才有希望」。
她感謝國際社會對民主台灣的支持，強調不論是來自白宮國安會發言人馬奇斯的聲援，還是美國在台協會（AIT）及44位國際資深專家學者，公開肯定台灣民主成就，都代表台灣堅持捍衛的民主自由，獲得國際認同。
蔡英文隨後也在臉書貼出和哈斯的這段談話，「因為總統就是要把台灣的聲音傳出去。」
昨晚蔡英文總統又在臉書貼出出席「高雄橋頭事件40周年專書發表會」的影片，強調台灣正面臨新的挑戰，「身為總統，我一定會是最勇敢的那一位」。
最後，她還對年輕族群喊話「各位年輕的辣台派，你們願意跟我一起嗎？」文末還標註「辣台派」「菊姐當年很辣」。
(中國時報)
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