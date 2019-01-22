國民黨成第一大黨 領先民進黨6個百分點
台灣民意基金會昨天公布政黨支持度調查，國民黨翻身再度成為第一大黨，領先民進黨6個百分點，支持度達30.3％。基金會董事長游盈隆表示，這是一個重要的歷史轉折點，2020總統與立委大選之路，民進黨將走得非常艱辛。
「在所有這些政黨中，你個人最支持的是哪一個政黨？」結果顯示，有33.7％民眾沒有特別支持哪一個政黨，30.3％支持國民黨，24.2％支持民進黨，7.7％時代力量，2.8％支持包括親民黨、新黨和綠黨在內的其他政黨，另有1.2％不知道或拒答。
游盈隆指出，整體而言，從民調中顯示，國民黨已經翻身再度成為第一大黨，目前領先民進黨6個百分點，「這是一個重要的歷史轉折點」，時代力量仍然維持了約8％的支持，繼續坐穩第三大黨的地位。
至於親民黨與新黨的支持度都低於1％，他認為，很可能是大多數支持者被東山再起的國民黨所吸納。「值得注意的是，中性選民數量仍然超過任何一個主要政黨。」
游盈隆以2016年7月到2019年1月的政黨支持趨勢圖分析，民進黨政黨支持度最高曾領先國民黨14個百分點（2016年7月），2018地方大選前兩個月民進黨支持度還比國民黨多1.6個百分點，但選後國民黨已經領先執政的民進黨達6個百分點。「這是活生生的台灣政黨競爭」。
雖然民進黨雖仍掌握府、院行政大權以及63席國會席次，但游盈隆表示，2020總統與立委大選之路，民進黨將走得非常艱辛，除非民進黨執政團隊在這1年內能迅速扭轉乾坤、力挽狂瀾。
此次調查是由山水民意研究公司負責執行，訪問期間在今年1月14日及15日兩天，有效樣本1074人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。