國民黨成第一大黨 領先民進黨6個百分點

2019年01月22日 01:13 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

台灣民意基金會昨天公布政黨支持度調查，國民黨翻身再度成為第一大黨，領先民進黨6個百分點，支持度達30.3％。基金會董事長游盈隆表示，這是一個重要的歷史轉折點，2020總統與立委大選之路，民進黨將走得非常艱辛。

「在所有這些政黨中，你個人最支持的是哪一個政黨？」結果顯示，有33.7％民眾沒有特別支持哪一個政黨，30.3％支持國民黨，24.2％支持民進黨，7.7％時代力量，2.8％支持包括親民黨、新黨和綠黨在內的其他政黨，另有1.2％不知道或拒答。

游盈隆指出，整體而言，從民調中顯示，國民黨已經翻身再度成為第一大黨，目前領先民進黨6個百分點，「這是一個重要的歷史轉折點」，時代力量仍然維持了約8％的支持，繼續坐穩第三大黨的地位。

至於親民黨與新黨的支持度都低於1％，他認為，很可能是大多數支持者被東山再起的國民黨所吸納。「值得注意的是，中性選民數量仍然超過任何一個主要政黨。」

游盈隆以2016年7月到2019年1月的政黨支持趨勢圖分析，民進黨政黨支持度最高曾領先國民黨14個百分點（2016年7月），2018地方大選前兩個月民進黨支持度還比國民黨多1.6個百分點，但選後國民黨已經領先執政的民進黨達6個百分點。「這是活生生的台灣政黨競爭」。

雖然民進黨雖仍掌握府、院行政大權以及63席國會席次，但游盈隆表示，2020總統與立委大選之路，民進黨將走得非常艱辛，除非民進黨執政團隊在這1年內能迅速扭轉乾坤、力挽狂瀾。

此次調查是由山水民意研究公司負責執行，訪問期間在今年1月14日及15日兩天，有效樣本1074人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。

(中國時報)