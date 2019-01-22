黃國昌卸時力黨主席
時代力量立委黃國昌前天深夜宣布卸下黨主席職務，並表態不會參選下任主席。黃昨強調，對於是否繼續擔任立委，「還沒有很清楚的答案」，但絕不可能入閣或參選2020總統。由於時力將在月底舉行決策委員選舉，並從15人之中推舉新任黨主席，外界看好輔選台北市議員有功的立委林昶佐，或是新竹黨部主委邱顯智可能脫穎而出。
不過林昶佐昨受訪時說，他僅有登記月底的決策委員，且未來1年最重要的是打好2020選戰，有很多工作千頭萬緒，強調「目前沒有規畫選黨主席」。外傳林、黃兩人長期不合，且外傳黨員大會上發生原住民提案事件後，親近林的黨員不斷在網路上攻擊黃，林昶佐昨駁斥根本是捏造，強調他與時代力量都沒有網軍。
黃國昌表示，截至前天黨內登記決策委員的時間，他沒有登記，意即他不會再競選黨主席。他說，雖然有些人覺得這決定很突然，但對他而言並不突然。
外界稱黃國昌辭去黨主席，是為了去年九合一選舉新北議員全軍覆沒負責，黃說，如果仔細看議員候選人表現或是得票率，絕大多數都是落選頭，認為大家都打了很漂亮的一戰。
林昶佐說，聽到黃國昌不接續參選黨主席確實「有點驚訝」，但強調他自己目前沒規畫選黨主席。不過林也說，有登記決策委員會，現在最重要的是月底的決策委員會選舉，包含北市議員林亮君、沒有選上的蕭新晟和吳崢也都會選決策委員，「進到決策委員會後一起討論怎樣最好。」
(中國時報)
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