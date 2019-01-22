台若隨美起舞 恐先邊緣化

2019年01月22日 01:13 中國時報 陳柏廷

新聞透視大陸國家統計局公布大陸去年GDP增速6.6％，創下28年新低，雖仍略高於官方約6.5％目標，只是在陸美貿易戰衝擊效應浮現下，大陸未來經濟前景仍是如履薄冰。而大陸經濟表現差強人意之際，台灣處境其實也不容樂觀，倘若誤判情勢，隨著美國起舞，大陸經濟硬著陸前，台灣恐先面臨「邊緣化」危機。

陸GDP6.6％ 成績仍高於目標在陸美貿易戰的大背景下，大陸去年經濟成績單究竟如何，始終是各界關注的焦點，而此一疑問，隨著國家統計局局長寧吉喆昨日公布，GDP增長速度6.6％下，答案揭曉。

6.6％的經濟成長數字，可謂有喜有憂。喜的方面就誠如寧吉喆所言，在錯綜複雜的國際國內環境下，大陸的經濟運行仍舊保持在合理區間，甚至全年GDP總量還首次突破人民幣90兆。說得更白話一點，即在貿易戰的巨大壓力下，大陸經濟仍繳出高於「李克強防線」的「6.5％」的目標。

外在泰山壓頂 難逃步步驚心

乍看之下，在泰山壓頂的外在壓力下，大陸經濟依舊沒有硬著陸，確實值得北京當局滿意；但不諱言的是，GDP增長速度6.6％，仍是寫下28年來新低紀錄，光是想到這點，對於未來的經濟形勢，恐怕就不如大陸官方所表明的那樣樂觀。

確實如此，展望2019年的大陸經濟，眼下恐怕也只能用「如履薄冰」四個字來形容，踏錯一步就是萬丈深淵。雖然短期內陸美貿易戰可能有解，但長期來看，只要陸美角力態勢沒有改變，即便貿易戰露出曙光，後面等待北京的難題，可能還有科技新冷戰等困局，大陸經濟前景仍難逃「步步驚心」的困境。

若是誤判情勢 台灣自陷困境

只是大陸經濟表現差強人意之時，某個程度上，台灣處境也是大意不得。撇除掉兩岸經濟高度相連，對岸經濟低迷，台灣也難逃「池魚之殃」等因素，台灣方面若是誤判情勢，在此時選擇向美國靠攏，一起對北京「落井下石」，最終遭殃的必是台灣自身。

上述說法並非危言聳聽。儘管川普政府高舉單邊主義、貿易保護主義的關稅大刀，頻頻砍向北京，但不要忘記，自由貿易仍是國際社會主流共識，對台灣經濟最有利的方式還是要選擇融入區域經濟，而台灣要融入區域經濟，就不可能迴避大陸；倘若隨著老美起舞，那台灣也難逃「邊緣化」危機。

(中國時報)