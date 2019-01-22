分析7大風險 習強調沿正確方向前進

2019年01月22日 01:13 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸發布去年GDP增速6.6％數字之際，展望明年國際情勢，中共總書記習近平昨在省部級領導專題研討班分析政治、經濟等7大領域風險；他強調，當前大陸經濟形勢總體是好的，儘管不免遇到挑戰，但要推動經濟發展沿著正確方向前進，妥善應對經濟領域可能出現的重大風險。

談及經濟面向，習近平認為，當前大陸經濟形勢總體是好的，但經濟發展面臨的國際環境和國內條件，都在發生深刻而複雜的變化，推進供給側結構性改革過程中不可避免會遇到一些困難和挑戰。

習近平強調，經濟運行穩中有變、變中有憂，既要保持戰略定力，推動大陸經濟發展沿著正確方向前進，也要增強憂患意識，未雨綢繆，精準研判、「妥善應對經濟領域可能出現的重大風險。」

對於科技面向，他則稱，科技領域安全是國家安全的重要組成部分。要強化事關國家安全和經濟社會發展全域的重大科技任務的統籌組織，強化國家戰略科技力量建設，加快科技安全預警監測體系建設。

至於，大陸去年GDP增長創下28年新低，是否受到陸美經貿摩擦影響，大陸國家統計局局長寧吉喆坦言，從去年二季度開始，陸美經貿摩擦初見端倪；陸美經貿摩擦對經濟運行影響確實是有，但影響總體可控。

寧吉喆稱，經貿摩擦不僅是對陸美兩國的經濟有影響，對全球經濟都有影響。陸美經濟合則兩利、鬥則兩敗，合則多贏，世界各國都受益，鬥則多輸。陸美貨物貿易額超過6300億美元，互利共贏的本質不會改變，合作需求潛力十分巨大。

此外，寧吉喆認為，大陸經濟增長總體上是內需主導，2018年消費增長貢獻率和投資增長貢獻率加在一起超過100％，且國內市場開拓的空間十分廣闊，經貿摩擦沒有改變經濟發展基本面，經濟長期穩中有進的態勢也不會改變。

(中國時報)