台經院示警 留意台灣中小企業

2019年01月22日 01:13 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

大陸經濟成長放緩，台經院景氣預測中心主任孫明德昨日示警，加上美國經濟也出現走緩訊號，兩個國家占台灣出口過半，台灣一定會受影響，政府不要認為是智庫危言聳聽，應該提前籌措政策與銀彈，尤其是中小企業，不要等到爆發危機，就為時已晚。

渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽則持樂觀看法，2019年大陸GDP成長率6.4％，高於預期的6.2％，「不會硬著陸」，下行風險大致受到控制，且從官方近期一系列刺激措施，其實為的都是防止經濟急遽減速。

孫明德指出，陸美貿易戰只能說是觸發大陸經濟明顯放緩的引信，因在貿易戰之前，大陸就面臨投資下滑、股匯大幅回檔，財富受到損失，就會影響消費意願，加上P2P倒閉潮，金融緊縮更加重頹勢，下滑速度很快。

他表示，大陸每年GDP規模約13兆美元，雖是美國一半，但比排第三的日本（約5兆美元）多很多，G2兩個國家一起掉，就算零點幾個百分點，都不是其他小國家補得回來，加上是原物料重要採購國，一旦縮手，巴西、澳洲及俄羅斯等原物料出口國都要緊張。

法國巴黎資產管理駐港大中華區高級分析師羅念慈認為，隨著陸美貿易戰暫時停火且持續磋商，對大陸經濟的負面影響正在下降，大陸政府應會把重心轉向內需，透過公營部門和政府基建投資拉抬GDP，避免貿易戰對私人部門投資意願的影響擴大。

台灣方面，孫明德說，就算不提對台採購設備減少，影響許多傳統產業，許多台商因是兩岸投資，大陸狀況不好，一定會影響台灣，加上股票下跌、人民幣又走貶，以人民幣為主的財富就會縮水，情況絕對不妙。

面對可能的景氣寒冬，孫明德認為大陸官方已提出「六穩」，其中以「穩就業」為首，台灣政府除了留意就業市場，會否像大陸爆發裁員潮外，尤其留意中小企業，「要幫它們加件禦寒的衣物」，以免經濟震盪。

(中國時報)