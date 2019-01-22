打美國牌 兩岸不好 難救經濟
中國時報
林勁傑／綜合報導
美國外交政策全國委員會（NCAFP）日前在一報告中建議，指現在正是美國與台灣協商簽署雙邊貿易協定的好時機。對此，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅認為這是美國在打「台灣牌」。但不處理好兩岸關係，即便美台雙方跨越了各種障礙，最終簽訂雙邊貿易協定，也很難救得了台灣經濟。
唐永紅在《環球時報》發表題為「打美國牌救不了台灣經濟」文章指出，經濟牌無望的民進黨只能求助於傳統的統獨牌、台海牌、國際牌。尋求美國等國際勢力的支持，會成為民進黨的救命稻草。預計民進黨會在台美經貿協定的協商談判中，做出大幅度的讓步與妥協。
唐永紅說，美國一些勢力在陸美關係博弈中打台灣牌由來有之。近年隨著美國對陸政策改變；從政治、安全到經貿、技術各個領域大打台灣牌，以迫使大陸讓步。不過，他認為實際上美台貿易協定的談判與簽訂一直以來面臨美台雙方各自難以妥協的市場開放問題。首先，美國一直期望台灣開放市場，進口美國的肉類及農作物產品，但台灣出於保護自己生產者利益，而不願意開放這些產品進口。
其次，多年來美台貿易協定難以簽訂的最主要障礙，在於台灣市場狹小而美國市場龐大。美國經貿人士普遍認為，開放自己龐大的市場去獲取台灣狹小的市場，對美國沒有多大實際意義。
唐永紅認為，制約台灣經濟發展的主要因素在於兩岸關係的正常化，特別是兩岸經貿的自由化與便利化。台灣不能處理好與作為經濟全球化一個主要中心的中國大陸的關係，不願向大陸開放要素與商品市場，不願意推進兩岸經貿活動自由化，導致台灣自我邊緣化。而不能處理好兩岸關係，台灣對外也簽不了自由貿易等協定，這會令台灣經濟進一步邊緣化。最後呈現「悶經濟」狀態。
(中國時報)
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