陸美貿易戰 越南圖收漁翁之利

2019年01月22日 01:13 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

越南總理阮春福。（美聯社）

陸美貿易戰仍然持續，越南試圖獲取漁翁之利。越南總理阮春福利用前往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇會議的機會，大力宣揚在越南投資有諸多優良條件，包括增長迅速的經濟、對企業友善的政策，以及越南共產黨領導人信奉自由貿易。

美國媒體報導，越南跟許多國家有自由貿易協議，勞動力相對便宜，跟中國大陸接壤，因此正在不動聲色地把自己擺在製造商的安全港位置上。陸美貿易戰，已造成許多製造商被波及。

阮春福說，越南迄今尚未看到外國公司從中國大批湧入越南。路透報導稱，越南經濟面臨一些嚴峻的考驗，其中包括基礎設施不足，缺乏熟練工人，這使得越南難以吸引製衣廠以外的外國製造業公司前往投資。

此外，全球經濟環境也在惡化。陸美貿易戰以及世界經濟增長乏力壓低了出口需求。這種形勢對越南這樣的經濟體構成威脅。越南的貿易額是越南國內生產總值的大約一倍，其對外貿易額與國內生產總值比例之高在亞洲僅次於新加坡。此外，越南的四分之一的貿易是跟中國大陸進行的，而大陸的經濟增長已經放緩。

不過就目前來看，越南經濟現在所受的不良影響還不顯著。越南在2018年的經濟增長達到7.1%，屬於全世界最高的增長之列。越南政府預測今年越南經濟增長為6.6%至6.8%。

越南與大陸有不少共同點，如：兩國都是共產黨一黨專政，都對網路進行控管，1980年代開始實行開放政策後，皆藉由出口實現高速經濟增長。然而，越南與外國合作夥伴在解決雙邊分歧方面較容易取得進展，這是和大陸重要的區別。

美國之音網站引述貿易顧問芭芭拉．韋塞爾報導，越南即使面臨艱難選擇，仍願朝國際標準努力。越南給人的印像是更開放、更願意接受雙邊談判並且妥協。大陸封鎖臉書和谷歌，但河內已放棄這一做法。越南也已取消外資投資上市公司49%的上限。

報導指出，越南在世界舞台上的影響力不如中國，更依賴全球合作。這可能是河內官員願意坐到談判桌前的原因，儘管有時這意味著他們要放棄部分控制權。

(中國時報)