龍再槓燕 我是台灣交通部長

2019年01月22日 04:11 中國時報 李宜秦 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

交通部昨日召開新春記者會，交通部長林佳龍再宣布無限期暫緩郵資調漲；針對大台中山海環線爭議，林佳龍則強調，山海環線的計畫都是按照程序提出，過去他擔任台中市長時有遵循要點，如今擔任部長更要遵守，因此地方若有不同意見，務必要補件公文，「我是台灣的交通部長」，而不是某縣市的交通部長。

無限期暫緩郵資調漲

中華郵政日前表示，為反映合理成本，3月4日起國內包裹及快捷郵件將調漲10至20元，每年受影響包裹或快捷郵件將超過750萬件，引發民怨，並認為將帶動國內民生物價調漲。

林佳龍昨日表示，已要求中華郵政提供近年營運資料，經過重新計算後，認為營運有獲利，盈餘應該與人民分享，因此決定無期限暫緩調漲政策。

修正須補件提計畫報告

另台中市長盧秀燕上任時提出質疑，山手線工程經費高達941億元，中央出391億元、地方出550億元，變成「台中幫中央蓋鐵路」，市府將優先推動捷運藍線和綠線，要求山手線應全數由中央埋單。

林佳龍表示，山海環線是一長期目標，部分路段已經開工，是配合都市計畫的長期願景，過去他擔任台中市長時，也是依照行政程序提出計畫，如今擔任部長更要遵循要點，否則恐無法讓全國人民信服。他強調，修正不能只是主張，必須按照規定提出補件、公文、計畫報告書等。

台中市府回應指出，尚未收到補件公文，「林部長擔任台中市長時期的計畫尚須補件或有疑義，這些市府承擔」，山手線仍盼獲中央加碼補助。

台中市府盼全額補助

台中市長盧秀燕對山手線爭議，遞出橄欖枝，釋善意強調，「交通部林部長擔任過台中市長，相信對山手線會替台中著想，一定會給台中全額補助」，她非常有信心。但林佳龍表態「照步來」的強硬立場，龍燕無共識，山手線再添變數

台中市府交通局長葉昭甫表示，希望中央考量地方財政負擔，比照「台中都會區鐵路高架捷運化」計畫，全額補助經費；盼行政院一次核定山海環線整體規畫，分年分階段編列補助經費，並由交通部鐵道局盡速啟動綜合規畫作業。

(中國時報)