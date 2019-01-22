拚政績接地氣 更要顧專業

2019年01月22日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

甫上任滿1周的新任交通部長林佳龍，已馬不停蹄拋出多項政策，也釋出多項「大紅包」，如國道連續假期夜間免收費、緩漲郵資等，在山手線角力上也展現其強勢作法；此外林佳龍也力拚「接地氣」，頻在社群軟體上與民眾互動，扮演親民「網紅部長」，不過學者質疑政府不是靠專業在處理問題，而是政治考量至上。

林佳龍昨日剛好上任滿1周，強調交通部業務與人民生活息息相關，因此堅定「以人為本的交通服務」原則，戰戰兢兢的朝向安全、效率、品質、綠色4大目標前進。

細看林佳龍接手交通部1周的成績，上任第1天，他即對地方建設表達強勢態度。尤其是他曾經轄管並推動的大台中山海環線，成為他接任交通部的第1個政策標的。

台中市長盧秀燕認為山手線經濟效益低，質疑是「台中幫中央蓋鐵路」，要求中央全額埋單，對此林佳龍則不惜槓上台中市府，三度重申若地方政府對該計畫有不同意見，應依照程序提出補件公文，否則對其他按照規定的縣市並不公平。

林佳龍打破傳統交通部長作法，盡展其親民一面，記者會都透過社群軟體直播，也經常在網上與民眾互動，符合行政院長蘇貞昌訴求的「接地氣」。

15日上任第2天，林佳龍就在臉書宣布，今年春節9天假期每天夜間0時至5時免收通行費，而且今年所有連續假期都比照辦理，送了高速公路用路人大紅包。昨日記者會前又宣布無限期暫緩中華郵政調漲郵資決策，力拚政績。

不過，學者批評林的作法不是憑藉專業處理問題，而是政治考量至上。例如維持夜間免收費措施的議題，中華大學運管系副教授林祥生認為，根據高公局的研究，此方法對車輛分流的效果有限，恐怕還會導致用路人為免費而疲勞駕駛。

(中國時報)