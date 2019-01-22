華航調薪2％ 董總不加薪

2019年01月22日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

華航企業工會昨（21）日至華航公司外抗議，工會指出，華航去年營收1708億元，創下歷史新高，基層員工今年的年終與調薪卻比去年少。交通部長林佳龍也表示，華航業績好，就應照顧員工。華航下午發布聲明表示，基於照顧全體員工立場，將加發春節激勵獎金1萬元，並調薪2％，同時強調董總薪酬不予調整，任期內也不會討論。

華航工會表示，華航去年營收創下歷史新高，今年員工的年終只有定額獎金2.7萬元及考績獎金，至於年度獎金是第13個月的保障薪資，不應計入年終內，等於今年年終平均僅一個多月。此外基層僅加薪700元，董事會卻討論高層加薪方案，其中最高加薪幅度達3萬5000元，董事長、總經理、副總、各級主管等的加給都會增加。

對此，華航昨下午發布聲明表示，為感謝同仁在過去一年的努力，將加發春節激勵獎金1萬元，並調薪2％，另為以照顧基層員工優先，現任董總薪酬將不予調整，任期內也不會再討論，澄清外界所傳高層加薪一事不是事實。

華航表示，去年度因油價高漲、兩岸航線限縮、低成本航空加入市場等的影響，客運航線營收不佳，雖貨運營收亮眼，但整體航運獲利仍低於預期，且華航自2015年起，陸續增發各類地勤津貼，也提高空勤旅費，每年人事成本約增加20億元，若與同業比較年終有失公平。

華航指出，2015年曾委託外部顧問公司，針對公司內專業經理人薪資與業界進行比較。調查報告指出，華航專業經理人固定薪資低於市場中位數，勤務津貼近15年未調整，競爭力明顯不足，經董事會討論調整專業經理人薪資架構，相關提案已獲核可通過，等於只調整副總薪水。

(中國時報)