長榮研擬拒載 協助空姐提告
長榮航空空服員控訴，一名外籍旅客要求空姐協助如廁，不僅要為他脫褲子、穿內褲，還須為其擦拭屁股，該旅客甚至裸露生殖器、咆哮，對當事空服員造成心理創傷。長榮航空昨發出聲明表示，過去遇到類似事件都會直接拒載，更不會因此責罰空服員，強調會協助該空服員提告。
桃園市空服員職業工會昨日召開記者會，當事空服員出面描述事發經過，她哽咽表示，該旅客聲稱右手臂開刀無法自行如廁，要求空姐為他穿脫內褲、擦屁股，過程中空姐甚至不得已目睹旅客生殖器，導致她身心受創，正考慮提出留職停薪申請。
對此，長榮航空昨日下午發布聲明表示，該旅客過去曾三度請求協助如廁，第一次由空服員協助如廁，第二次則由男性巡航機長協助。此位旅客於當日轉機前往東南亞前，亦由兩位男性航勤同仁協助如廁等事宜。
長榮航空對於幾位同仁願意協助旅客的行為，表達肯定與誠摯感謝，其過程所受委屈也感同身受，但長榮強調，這不代表旅客可以任意提出無理要求，重申同仁並無協助旅客如廁的義務。
長榮航空將進一步了解該旅客狀況，目前正與美國律師研擬因應措施，如依法拒載、要求陪同者、出示適航證明等，以維護機組組員、其他旅客的權益。
長榮航空強調，過去遇到類似事件時，都會依照公司規範拒載，也不會歸責空服員，未來也不會，若此次當事空服員要向旅客提告，公司也會給予支持與協助。
長榮將向空服員加強宣導，未來旅客若提出無理要求，空服員可運用機內異常旅客處理程序，包括口頭溝通勸戒、書面警報、報請航警等，拒絕提供不合理的服務。
(中國時報)
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