恆春機場等嘸人 屏縣府拚活化

2019年01月22日 04:11 中國時報 李宜秦 、 林和生 ／綜合報導 ／綜合報導

耗資6億元的屏東恆春機場，屏東縣府向行政院提出申請自2017年3月27日起，在恆春機場試辦2年國際包機，因成效不彰仍沒有航班與旅客，如今期限僅剩2個月，3月底恐面臨廢除危機；屏東縣政府則表示，已達到機場活化指標，因此沒有存廢危機。

恆春機場自2004年啟用，耗費6億元完成。最初有立榮、復興、華信航空開辦台北松山航線，華信開辦台中航線。但因當地落山風問題，不利飛機起降，復興、華信陸續認賠殺出，立榮2014年9月也停飛，恆春機場成為幽靈機場。

民航局航站管理小組組長朱冠文昨表示，有聽說屏東縣府希望延長包機試辦期限，但縣府還未向民航局提出申請。

恆春機場航空站代理主任李聰文表示，機場目前只有8名工作人員，包括他與7名消防人員，主要負責維護機場設備。現行機場將跑道提供飛航訓練學校安捷航空申請飛航訓練，也有軍方與公務單位起降無人機，航空站則有租給民間辦理活動。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維指出，根據當初與民航局年制定的機場活化指標，訂有「機場平均周架次數」、「航站空間使用率」、「非航空收入成長率」3項KPI，若有2項未達成，應啟動退場機制，目前已達到其中2項標準，所以沒有存廢之虞。

黃國維指出，從去年4月迄今，共拜訪東北亞、東南亞及港澳地區共6國、40餘間航空公司及旅行社，期間更派總機師親自來台勘查恆春機場，目前已邀集民航局、觀光局與旅行業者等單位共同研商簽訂合作備忘錄、包機飛航企畫及落地遊程規畫等前置作業。

若要呼應高雄市長韓國瑜的高屏大機場概念，黃國維坦言，目前恆春機場與高雄有段距離，但未來如果高雄捷運延伸屏東，以機場快線的概念呈現，加上恆春觀光鐵道、抑或高鐵南延，形成整個便捷交通網絡，配合2處機場營運，勢必能帶動高屏的觀光及產業活絡。

(中國時報)