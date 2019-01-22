台大醫院院長 副院長陳石池代理

2019年01月22日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

醫界龍頭台大醫院將由誰出任，傳出台大校長管中閔「卡住」院長人選，台大醫院院長何弘能即將退休，台大醫學院原定送出余忠仁和江伯倫兩名副院長名單，但21日台大突然發出一紙公文傳出，指院長一職自今年2月1日至7月31日止，由急診醫學專家、台大醫院副院長陳石池代理。

昨天台大發出一紙公文給台大醫學院，內容「貴學院附設醫院院長職務，自108年2月1日至108年7月31日止，由陳石池教授代理」。說明欄還寫上「依校長108年1月21日手諭辦理」。

據了解，台大醫學院已送出余忠仁及江伯倫兩位總院副院長名單，依例校長只會在名單上選出一人，近來卻傳出管中閔徵詢了幾位人選，頗有另覓院長意圖。昨天突然發出公文，顯然管卡院長成功。

此公文正本發給台大醫學院，副本發給台大醫院、陳石池等人。何弘能晚間證實，他已收到公文。

陳石池專精急診醫學、外傷學、一般外科和急性腹痛，是現任台大醫院副院長，也是台大醫學院一般醫學科、法醫學科教授，過去曾任台大醫院急診醫學部主任、中華民國急救加護醫學會理事長及台灣外傷醫學會理事長。

(中國時報)