外銷訂單 創32個月最大跌幅
陸美貿易戰、全球景氣下滑，加上國際油價下跌，衝擊外銷訂單表現，經濟部統計處公布12月外銷訂單金額為433.8億美元，年減10.5％，創32個月來最大跌幅；值得注意的是，大陸經濟成長減速，也衝擊台灣接單表現，去年12月來自大陸及香港訂單金額為98.4億美元、年減10.3％，刷新2016年5月以來最大降幅紀錄。
1月也不樂觀 減幅擴大
展望2019也不容樂觀！經濟部預估今年1月外銷訂單約370億美元至380億美元，較去年同期下滑11.8％至14.1％，減幅持續擴大。
統計處長林麗貞說，去年12與今年1月外銷訂單減幅都很大，主因國際預測機構預期今年經濟成長率多較去年低，陸美貿易戰中，有些資通訊產與電子產品雖不在課稅清單內，但景氣下滑下、消費減弱，波及手機買氣，連帶影響電子產品訂單。此外，國際油價、原材料價格下滑，也波及塑化製品接單。
貿易戰波及 機械業最慘
就主要貨品分析，不少貨品接單甚至創下32個月、金融海嘯最大減幅紀錄。以跌幅最大的機械業，受到陸美貿易戰明顯影響，年減22.5％，為金融海嘯、2009年9月以來最大跌幅。
大陸經濟減速 衝擊接單
就接單地區分析，以歐洲較上年同月大減33.7％，為2001年7月來最驚人，不過，林麗貞解釋，實因廠商調度訂單來源，實際訂單量未減少多少，反觀廠商訂單較穩定的大陸及香港去年12月訂單以年減10.3％、創下2016年5月以來最大減幅，除陸美貿易戰波及外，大陸經濟成長減速也是主要因素。
經濟部預期第1季將持續籠罩在外銷訂單較去年同期大減的陰霾中，惟第1季本來就屬於淡季，再加上大環境影響，成了「淡上加淡」，衝擊外銷訂單表現。但第2季可望受惠淡季過後回補庫存等因素，訂單有機會回升，惟陸美貿易戰將成主要變數。
(中國時報)
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