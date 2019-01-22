轉骨有成 台灣虎航拚上市

2019年01月22日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

鹹魚翻生！華航集團旗下LCC（低成本航空）台灣虎航啟動上市規畫，最快明年掛牌。除了是國內第三家上市的航空公司外，更是暌違近十年，再度有航空公司上市，以每年EPS至少5元的獲利強度，有望問鼎航空股王。

台灣虎航資本額20億元，由華航持股9成、華信1成，目前有11架飛機、通航20個城市，主力為日本航線。台虎去年載客超過200萬人次，座位供給數與市占率占台灣LCC市場的4分之1，穩坐國內最大規模的LCC業者。

華航昨日召開董事會，通過台灣虎航上市規畫案。華航發言人劉朝洋說，台虎已發展為經營模式穩定、財務體質健全之低成本航空公司，考量台虎未來籌資便利、自主財務及股權價值提升等效益，決議辦理上市規畫。

2014年開航的台灣虎航，原本是由華航與新加坡欣豐虎航合資，一度因經營不善傳言收攤，但在華航買回所有股份後，體質改善，前年首度由虧轉盈，去年獲利更上看10億元。

航空業者分析，推動台虎上市，對華航來說一舉兩得：除了不用負擔台虎擴張壓力、減輕財務負擔，以台虎每年至少賺半個資本額，穩坐「航空獲利王」的寶座，透過釋股，華航還有機會拿回售股所得，不無小補。

券商主管則說，依照作業進度，大概明年就有機會掛牌，台虎也是繼2011年復興航空掛牌上市後，近10年再度有航空公司上市，意義不言可喻。對於股價向來平穩的航空股，上市後有望掀起比價效應，更是值得期待。

(中國時報)