兩岸關係趨冷 雙向投資同步衰退
兩岸關係趨冷，加上陸美貿易戰交相影響，經濟部投審會21日發布最新數據發現，2018年核准台商對陸投資金額年減8.12％，連續3年呈現負成長；另一方面，陸資來台投資金額也較上年同期減少12.97％。
投審會官員表示，陸美貿易戰，加上大陸投資環境改變、勞工薪資上漲，令部分製造業分散風險至東南亞，砸重金大舉西進案件減少，不過，台灣本地服務業則持續赴大陸投資，但即使「有進有出」，服務業投資金額難與製造業相比，以致累計全年投資額仍呈下滑。
反觀大陸來台投資金額減少，官員認為，是受到全球景氣成長趨緩，國際投資環境瀰漫保守氛圍影響，加上大陸業者來台投資現在也以批發零售業為主力，才會出現去年獲經濟部核准來台投資件數增加，但金額減少情形。
依投審會統計，2018年核准台商對大陸投資件數為726件，較上年同期增加25.17％；核准投增資金額計為84.9億美元，年減8.12％。在投資業別方面，以電子零組件製造業18.5億美元，占21.73％最多，投資金額卻較2017年下滑3.4％，批發及零售業以11.9億美元、占比13.99％，排名第2，投資金額卻較上年增加逾1成2。以投資地區分析，主要集中於江蘇省、廣東省、浙江省、福建省及上海市，合計占去年獲核准對陸投資總額約近78％。
另，2018年核准陸資來台投資件數為141件，投增資金額計2.3億美元，較上年同期減少12.97％。就業別分析，前3名分別為批發及零售業、電子零組件製造業，及銀行業；累計2009年6月30日開放陸資來台投資以來，核准投資件數已逾千件、達1228件，資金額約21.9億美元。
(中國時報)
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