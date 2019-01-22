4成6德商 擔心兩岸關係

2019年01月22日 04:11 中國時報 邱琮皓 ／台北報導 ／台北報導

德國經濟辦事處21日公布2018德商在台商業信心調查報告，在經貿挑戰部分，46％的受訪德商企業認為，兩岸關係和整體政治穩定度，是德商在台主要兩項商業挑戰，與2017年調查相比，比重分別增加17％及16％，值得執政當局重視。

除了兩岸關係與政治穩定度之外，被在台德商視為經商挑戰的項目，還包括政府政策架構的可靠度（40％）、官僚機構與行政障礙（38％）、參加公開招標案（36％）、缺少自貿協定（FTA）及投資保護協議之保障（33％）等，與2017年時相比，受關切的比重都明顯上升。

德國經濟辦事處針對在台設立據點的250家德國企業進行訪問，調查發現，德商普遍認為台灣經濟情況不會有太大轉變，有30.1％德商對台灣今年經濟抱持樂觀態度，但有33.8％的德商認為個別產業發展會有所成長，更有1/4德商替台灣經濟及個別產業發展感到憂心。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科（Axel Limberg）指出，包括景氣預測、經貿滿意程度，都較2017年時下跌，特別是在2017年時有57％德商達到業務目標，2018年卻只有不到一半企業達到，這可視為經濟發展的警訊。

德國經濟辦事處指出，從調查數據顯示，台灣政府應重視三大議題：首先，為維持外商對台灣投資信心，應強化政治穩定性，意味著政府應該堅持某些專案計畫的長期承諾，應遵守商定的時間軸。其次，應持續耕耘「5+2」產業創新計畫，並將政策計畫轉為商機，特別是能源轉型政策就是很好的議題。最後，就是解決台灣徵募人才的問題，建議引進雙軌職業教育制度，使公司徵募更多專業人才。

經濟部投資處副處長陳秀全表示，德國經濟辦事處表達德商企業的心聲，經濟部會留意，其關心未來智慧機械、綠能發展，政府是否提供投資協助、投資抵減等優惠，工業局已有規畫，會隨產業發展，修正相關投資計畫。

(中國時報)