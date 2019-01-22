搭車刷卡通關 居住證超便利

2019年01月22日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

大陸春運號稱地表上最大的人潮移動，廣州東站擠滿準備搭車回家的人潮。（中新社）

大陸「春運」昨啟動，今年春運對台胞而言，搭車可能更為便利，最明顯的部分即持港澳台居民居住證的台胞，可直接「刷卡通關」進站搭動車、高鐵等。即使未領有居住證的台胞，也可持「台胞證」直接上大陸鐵道部官網購票，直接在線上完成資訊核驗，過去台胞赴車站僅為核驗證件的場景，今年春運已不復見。

鐵路部門 推優化措施

每年春運一到，大陸各地車站擠滿長長人龍，不只大陸民眾返家難，就連台胞想要利用春運期間搭高鐵出行，也是難上加難。但隨著港澳台居住證發行後，過往台胞「寸步難行」的情況，已經大為改善。

這次春運對在陸生活的台灣人來說，已可享受和大陸人同等便利，除了已申領居住證可直接刷卡乘車外；若是僅持有台胞證者，自去年底，大陸鐵路部門推出優化措施，持港澳居民來往內地通行證（以下簡稱回鄉證）與台胞證均可網上註冊核驗流程。

購票驗證 線上全搞定

以往，使用「回鄉證」與「台胞證」的港澳台旅客在「中國鐵路12306網站」進行用戶註冊和添加常用聯繫人時，需要先在網站註冊，再親去車站窗口核驗證件，註冊時還需使用大陸的手機號碼進行簡訊驗證。

但優化流程後，手機號碼改為非必填，旅客填寫姓名、證件號碼、出生日期和證件有效截止日期等資訊後，即可通過身份資訊核驗，全部流程可在網上辦理。

因此，目前除台胞證與回鄉證外，包括大陸居民身份證、港澳台居住證、外國人永久居留身份證三種證件，均可實現12306網站聯網核驗。

自動取票機 快速識讀

此外，為因應上述優化措施，鐵路系統也擴大加裝卡式「回鄉證」和「台胞證」專用識讀設備自動售取票機範圍和數量，實現省級以上城市所在地車站、廣東省境內高鐵車站，京廣、京滬、杭深線所有高鐵車站全覆蓋，方便持台胞證和回鄉證的旅客購票，全國鐵路500多個車站2000多台自動售取票機提供該項服務。

(中國時報)