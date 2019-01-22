一證在手 四通八達趴趴走

2019年01月22日 04:11 中國時報 林勁傑／台北報導

今年是大陸推出「台胞居住證」，並優化「台胞證」網路購鐵路票措施後首次「春運」，這種擠爆的時刻，在陸長期生活的台商、台生特別有感。廣西南寧台協副會長林大為表示，自己申領居住證後，在搭乘高鐵、動車方面的便利性比以往大幅提升，也節省了很多時間成本。能直接持居住證「刷卡通關」進站，與大陸人享有同樣的「國民待遇」。

「春運人太多了」！林大為受訪表示，自領有居住證後，每逢搭乘高鐵、動車時最有感。以前憑卡式台胞證「領高鐵票」，要到大陸各高鐵站內「專門」為其所設立的自動領票機領票，但相關機台只有在較大高鐵站有設置，且通常數量不多，以南寧站為例，也僅有2台。

林大為說，現在持有「台胞居住證」後，即可如同一般大陸民眾到所有自動領票機取票，不用受限於數量較少的「專門機台」，真正地提升便利性。他解釋，以往至少需提早30分鐘到站，甚至有些站沒有設置台胞證自助專門機台的，就須到人工窗口領票，而窗口常處理民眾換票、逾票等事宜的，往往需要排隊較久，時間更難掌握。

林大為指出，現在過關口進站，把居住證放上機台後掃描辨識約5秒完成，同時車票自動打印出來領取，一次搞定，大概提前15分鐘到站就行了。

此外，林大為也強調，在金融服務方面，包括銀行開戶、房貸及申辦信用卡等，有「18碼」台胞證後辦理上順利方便許多。總體而言，這些措施都是大陸照顧台胞，希望大家在各方面都能符合效率，提升、融入兩岸交流往來的便利性。

(中國時報)