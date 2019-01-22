和平條約談判 日擬先求兩島

2019年01月22日 04:11 中國時報 黃菁菁 、 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯總統普丁（前左）、日本首相安倍晉三（前右）。（美聯社資料照片）

日本首相安倍晉三21日啟程前往俄羅斯訪問，預定22日晚間在莫斯科與俄羅斯總統普丁舉行會談。安倍行前表示，「與俄羅斯的談判是戰後逾70年的課題，絕非易事，將花時間與普丁總統敞開胸懷協商，盡可能使《和平條約》談判有所進展。」日俄兩國在領土問題上存在很大的爭議，安倍此行欲取得具體成果，恐非易事。

二次世界大戰末期，蘇聯發動千島群島登陸行動並占領了千島群島，並於戰後宣稱擁有該群島的主權，其中包括日本宣稱擁有主權的北方四島（擇捉、國後、色丹島及舞齒群島）。日本政府主張，1956年的《日蘇共同宣言》中提及，日蘇在締結和平條約後，蘇聯將歸還齒舞群島和色丹島。

盼大阪G20前取得突破

安倍去年11月與普丁達成協議，將以《日蘇共同宣言》為基礎，加速和平條約的談判，日本也將提供俄羅斯各種經濟協助。日本希望於6月在大阪舉行的G20峰會上與俄方達成大致協議。

但雙方談判負責人日本外相河野太郎及俄羅斯外長拉夫羅夫1月14日在會談時，針對領土問題的立場有很大的爭議。拉夫羅夫強調，俄羅斯無法接受「日本在法律上，將那些島稱為『北方領土』」，強調日本應接受二戰的結果，承認那些島已經是俄羅斯的領土。

俄方還對美日同盟以及日本與歐美聯手對俄羅斯實施經濟制裁之舉感到不滿，且質疑若那些島落入日本之手，可能變成美軍駐紮的基地，故對日方百般牽制。

俄羅斯目前仍願繼續與日本談判，安倍則希望與普丁博私人感情，以領袖間的信賴關係為基礎，鍥而不捨地探索雙方可能達成協議的點，讓談判有所進展，進而取得具體的成果。

不滿美日同盟 俄百般牽制

日本共同社指出，安倍的「兩島解決」方案在國內也面臨挨批的風險。北方四島被定位為「日本固有領土」，但安倍考慮到俄方的強硬姿態，判斷四島歸還並不現實，因此傾向於力圖透過移交色丹和齒舞兩島解決問題的方針，然而這麼做卻意味著，擇捉和國後等另兩島的歸還將變得遙遠，日本國民能否接受是一大問題。

內閣官房長官菅義偉21日被問到，「若俄羅斯承諾將色丹島和齒舞群島歸還給日本，日本政府考慮締結和平條約，此報導是真的嗎？」對此他稱不便回答。但據悉，安倍政府內部的看法是「為了獲得（國民）支持，需要在移交兩島之外還讓俄羅斯作出某種讓步」。

(中國時報)