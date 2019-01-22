安倍南千島主張 恐成協商絆腳石
日本首相安倍晉三預訂22日與俄羅斯總統普丁會面，希望推動兩國簽署和平協議談判，日方所主張的「北方四島」（俄稱「南千島群島」）主權歸屬問題，是談判最大的障礙。普丁的新聞祕書佩斯科夫昨表示，俄方會盡量減少與日方簽署協議所需時間，但談判仍處在初級階段。普丁的幕僚烏沙科夫則指出，安倍本月稍早對南千島群島所提的主張，恐導致安普會談判益發複雜。
佩斯科夫告訴媒體，目前不存在任何具體的協議版本，僅是詢問立場或公開推論而已。他並指出，有關會談可能結果的討論對談判沒有助益，他要各界稍安勿躁，等到談判開始後再說。「我方希望大家都實際些，俄、日都不會放棄國家利益。」
普丁的幕僚烏沙科夫昨在俄羅斯第一頻道指出，安倍月初關於南千島群島的談話「肯定讓談判進程變得複雜。」安倍6日在NHK節目中表示，生活在南千島群島的俄羅斯人，也應參與討論爭議領土的命運，換言之，日方無意驅逐在當地生活的俄羅斯人，日本希望得到他們的同意，把這些領土交給日方。
俄國外長拉夫羅夫上周（14日）在與日本外相河野太郎會談後強調，雙方確認以1956年的《日蘇共同宣言》為基礎、加速和平條約談判，「這意味日本全面承認二戰的結果，包括俄羅斯對南千島群島無可爭議的主權。」
隨著日俄和平條約談判正式啟動，俄羅斯民間對北方四島領土問題的關切急速升溫。數千名左翼人士20日在莫斯科、遠東地區的哈巴羅夫斯克（伯力）、波羅的海海港加里寧格勒、以及濱海邊疆區的不凍港納霍德卡等大城發起獲當局許可的示威。
在莫斯科，左翼陣線運動、保護俄羅斯領土完整委員會等多個激進團體，號召逾2千人走上街頭抗議，他們高舉標語，要求政府中止與日本進行談判。
(中國時報)
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