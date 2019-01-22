弭脫團之亂 台越逮捕7蛇頭

2019年01月22日 04:11 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

去年底發生「觀宏專案」越南觀光團來台脫逃事件，移民署與警政署組專案小組查出在台幕後人蛇集團，昨宣布在台逮捕3名來自越南的蛇頭及4名車手，另越南警方逮捕4名越南蛇頭，證實一家越南合法旅行社涉及這次脫逃事件，但仍有另組人蛇集團尚未曝光，刻全力查緝中。

移民署表示，目前已找回88名脫逃越籍人士，其中男性35人、女性33人，仍有60人失聯。

移民署指出，案發後，專案小組以車追人，全面清查在高雄出面接運越籍脫團者車輛，發現其中有5輛「交通」車，一路由高雄駛往新北市，再分轉各工作場所，經警方進一步過濾，鎖定一名在越南出生的鄭姓男子，負責操控聯繫。

專案人員2周前在新北市樹林拘提鄭嫌，並逮捕4名接運「交通」，鄭嫌坦承引進20餘名越南男女，並供出同樣來自越南的阮姓男子及嫁來台灣的梅姓越南新娘，另涉嫌引入30餘名越籍男女來台。

賣淫剝削 越女咬出雞頭

同時間，越南脫逃團中有4名越籍女子，被阮嫌安排到桃園中壢某應召站賣淫，因不堪被店家剝削，集體逃出向警方投案。4女被轉送收容後，咬出阮嫌就是幕後蛇頭及雞頭。專案人員上周發動第2波搜索拘提行動，分別在桃園蘆竹、新北市三重等地逮捕阮、梅兩嫌。

同鄉仲介 另有他團牽線

移民署透過派駐越南祕書，協請越南警方查緝在越協助招募仲介的人蛇集團共犯，越南警方循線逮捕4名越南蛇頭。越南警方查出，一家名為「Holiday Travel」的越南旅行社，涉嫌居中招募越南男女，利用觀宏專案免簽證便利，並迴避給付高額仲介費，安排來台打工。

不過，移民署發現，經由阮男和梅女安排來台的越南籍旅客約有60人，另有80人，是由其他在台越南籍人士牽線安排，目前未查出台灣有旅行社人員涉案，全案由兩地相關單位合作偵辦中。

(中國時報)