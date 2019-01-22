越南郎把關 應召女露點獻媚

2019年01月22日 04:11 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

移民署查獲3名蛇頭，他們都年僅30多歲，分別以婚嫁、依親等名義取得中華民國身分證，再利用觀宏專案機會，引進越籍男女來台打工，每人分別賺取1至200元美金仲介費，其中阮姓大蛇頭，更引進越籍美貌女子來台賣淫，每名越女都須事先自拍誘人影片，經過阮嫌審核通過後，才能被安排入台。

3名蛇頭中，梅女是嫁來台灣的越南新娘，穿著打扮入時，精通中、越語的她，平常從事網拍販售香水、越南商品賺錢、偶爾兼差當旅行社越南團在台翻譯，這回就是運用仲介的機會，幫忙安排，她還在越南人慣用的手機通訊軟體ZALO散播她拿大把台幣，眼睛還打上鈔票「$」符號，招攬來台賺錢。

阮男則是與台灣女子結婚，專門負責招募年輕美貌的越南女子來台賣淫，為維持姿色水準，他要求每個想來台的越籍女子，必須先自拍影片供鑑定，外貌不夠格者直接打槍，許多應徵越女在片中搔首弄姿，甚至不惜大露私處，極盡誘引之能事，只為獲得來台賺錢機會。

鄭男則是因父母親是華僑身分，幼時即來台定居，取得我國籍身分證，平日以開白牌計程車維生，這回就負責找人載送這些脫逃團員。

他們3人勾結越南旅行社及蛇頭，利用觀宏專案機會，從越南招募男女來台打工賺錢，每人收取1至3000美金不等的費用，安排來台，3人再與越南蛇頭拆帳，賺取1至200元美金仲介費。

只是，當3人被專案人員逮捕送辦後，與梅女合作的越南蛇頭竟以越洋電話鼓勵梅女再接再勵，當場被移民署官員反嗆，要讓這個人蛇集團徹底倒下，永無翻身機會。

(中國時報)