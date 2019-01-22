墜谷43小時 比基尼女郎斷魂
救援事件簿
36歲吳季芸在登山界有「比基尼女郎」稱呼，11日獨走中央山脈「馬博橫斷」，19日在信義鄉盆駒山往無雙社舊部落附近墜落山谷；南投縣消防局發動陸空救援，歷時43小時，昨天中午，地面搜救人員在其通報求救點找到吳女，但疑因冷氣團來襲天寒失溫，已經死亡。空勤總隊最快今天將遺體載送下山。
南投縣消防局指出，山上下雨，海拔3000公尺以上的地方，氣溫僅在攝氏0度到2度或3度之間，考量地形、天候及人力搬運難度，將由救援人員把遺體移置到較為平坦空曠高處，一旦天候許可，就會申請直升機吊運下山。
綽號「G哥」的吳女11日從東埔入山，走八通關越嶺道、盆駒山、無雙社，預計24日從郡大林道下山。但19日下午行經信義鄉盆駒山往無雙社路段時，墜落20至30公尺深山谷，當時她意識清醒、上半身受傷、下半身無法動彈，只好透過楊姓聯絡人代為報案報案。
因事發地點，若步行救援單程要花1天半到2天，消防局申請直升機空勘，並擬將搜救人員載送至事故地點，但因天候不佳，直升機起飛不久後即折返。
南投縣消防局調派2組各3人地面搜救部隊，在21日持續挺進，中午抵達求救點座標區，即無雙舊部落西南側山谷時，發現她已經死亡。
吳女在登山界極具相當知名度，已完成第2輪百岳；台中市北區的謝姓山友表示，大約在2年前認識她，看到她隨身帶泳裝獨闖各大山岳，覺得她的想法很特別，也多次勸她別再這樣冒險。
謝某說，2周前，她還出示探訪卡社溪時，不慎被倒下的樹枝割傷雙腿的照片，並說百岳已完成；未來將轉移目標改為探訪溪谷，哪知竟出意外，而昨不幸消息傳出後，許多網友上臉書留言哀悼致意。
(中國時報)
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