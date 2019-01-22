檢方不上訴 翁啟惠無罪確定

2019年01月22日 04:11 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

前中研院院長翁啟惠，被訴收受浩鼎生技董事長張念慈賄賂，士林地院以無對價關係，檢察官起訴所指翁等人涉犯貪汙行為，純屬臆測，判決2人無罪。士林地檢署在收受判決後，與檢察總長江惠民等開會後，檢察長姜貴昌以「上訴不會改判」為由，昨決定不上訴，翁、張2人無罪確定。

不過，翁啟惠因浩鼎案遭監察院彈劾移送公懲會，公懲會為避免認定有所落差，已將該案停審，未來將隨無罪確定，再由公懲會重啟審理。

士林地院去年底將翁啟惠判決無罪，士檢收到判決書後，內部召開4次會議，並由公訴檢察官撰寫上訴理由書，原本起訴檢察官希望投票決定，但檢察長姜貴昌以由他1人來承擔，決定不要投票。

本月19日，姜與檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛等人開會，姜表示「我們沒有上訴會被判有罪的把握！」檢察總長因而裁示，尊重一審意見。

姜貴昌昨表示，以目前法院對於貪汙罪嚴格標準，證據無法證明翁收受1500張股票後，有交付中研院的醣分子，經過檢視證據後，若上訴二審難以改判，不能「為了上訴而上訴」，所以決定不上訴。

士檢指出，檢察總長江惠民上任時曾宣示，包括當檢方發現冤案，應勇於面對、還原真實，若團隊討論後傾向無罪，就應該撤回。

(中國時報)