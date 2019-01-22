變種K毒工廠破功 警追竹聯金主
刑事局昨宣布破獲首宗K他命新配方的大型製毒工廠，查扣成品、半成品與原料約1公噸，黑市價逾2000萬元，逮捕徐姓3兄弟和竹聯幫孝堂的戴姓男子。警方發現，以往K他命多從大陸走私來台，毒梟為規避查緝，進口合法化學原料再靠新配方在台製毒，將擴大清查幕後金主是否為竹聯幫。
刑事局從去年多件K他命檢驗報告，發現有部分「變種」K毒流竄市面，與多數從大陸走私來的化學式稍有不同，懷疑出自同一個製毒集團。警方去年底獲報得知該K他命來自深坑山區，供應整個北台灣需求，鎖定有毒品前科的徐姓3兄弟涉嫌製毒。
警方跟監埋伏發現，30多歲的徐姓兄弟曾載運大批空運來台的化學原料，並於深夜到平溪山區，疑似丟棄製毒廢水，日前鎖定隱藏在深坑透天厝的製毒工廠，近日準備收貨運出，因應農曆年前市場需求。
警方在5層樓透天厝查扣K他命成品23公斤、半成品79公斤、製毒原料868公斤等，而散發惡臭的毒品原料，隨意堆在透天厝各角落，連床上都有，至於新配方製程，較傳統節省1/3步驟，原料都是未經列管的化工原料，可合法進口規避查緝。
警方調查，徐姓3兄弟無化工背景，38歲戴男是竹聯幫分子，曾參與跨境詐騙，4人僅參與初階的製毒步驟，幕後還有製毒老師傅；4人供稱與「老闆」用網路聯繫，不知對方身分，移送後3人遭收押，全案由檢警擴大偵辦。
(中國時報)
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